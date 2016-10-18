Севастопольские парламентарии приняли в первом чтении поправку в устав города о прямых выборах губернатора. Выборы, возможно, удастся провести уже в 2017 году. Еще недавно эта идея вызывала споры в руководстве Севастополя, теперь же решение принято единогласно.

Введение прямых выборов можно будет воспринимать как еще одно свидетельство интеграции Севастополя в Россию, ведь пока что губернаторы назначаются только в Крыму, на Северном Кавказе и в «регионах-матрешках».

А то, насколько форма будет наполнена содержанием, станет понятно только после проведения выборов. 18 сентября на избирательные участки пришли немногим более 45% севастопольцев — не слишком хороший результат для города, жители которого верят в работу механизмом народовластия.