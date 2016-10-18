ProScience Театр 24 октября. Дмитрий Казаков о своей работе и популяризации науки

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

Накануне лекции мы задали ученому несколько вопросов о работе, жизни, призвании и науке.

Дмитрий Игоревич, что бы вы назвали самым интересным в своей работе? Чем вас увлекает физика частиц?

Мне кажется очень интересным, когда вы познаете тайны, мы же открываем тайны мироздания, а это всегда интересно.

Когда и как вы поняли, что наука это ваше призвание?

Когда я закончил школу и поступал в университет, у меня уже были такие мысли и желания, а дальше они трансформировались в более конкретные вещи под влиянием общения с людьми.

Если бы вы по какой-то причине не стали ученым, то чему бы посвятили свою жизнь?

Это трудный вопрос, я никогда об этом не задумывался, потому что для меня все складывалось естественно. В моей биографии не было шараханья из стороны в сторону, она была довольно гладкая, и у меня не было другой стези.

А как вы относитесь к популяризации науки в обществе?

Я отношусь положительно, и более того я этим активно занимаюсь: читаю популярные лекции, выступаю перед студентами, читаю лекции в интернете, участвую в разных конференциях и так далее. Мне кажется, это очень важно — нести знания в массы, потому что чем человек больше знает, тем богаче он становится, и я этим занимаюсь.

Как вы считаете, какие из перечисленных вами каналов популяризации науки наиболее эффективны на сегодняшний день?

Мне кажется, что для молодежи больше подходит то, что в интернете. Во-первых, это и более широкий охват, во-вторых, это можно делать в любое время, то есть нет необходимости приходить куда-то в какое-то время, а почитать или послушать можно, когда вы этого захотите. Ну и потом, информация о том, что где-то есть что-то интересное, очень быстро распространяется. Судя по опыту моих выступлений, самый большой отклик был на ролики, которые выложены в сети.

Выступление Дмитрия Казакова состоится 24 октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru

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