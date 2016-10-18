Эксперт: Перспективы у российско-индийских отношений в атомной сфере очень хорошие

В рамках саммита БРИКС 15 октября состоялись официальная церемония посвящения энергоблока № 2 и церемония заливки первого бетона в плиту основания блоков №№ 3, 4 АЭС «Куданкулам» в Индии – первого и важнейшего объекта российско-индийского сотрудничества в сфере атомной энергетики. АЭС «Куданкулам» в штате Тамил-Наду строится при техническом содействии Группы компаний ASE (входит в ГК «Росатом»). Церемония проходила в режиме видеомоста между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа и президентом Группы компаний ASE Валерием Лимаренко на площадке строительства АЭС «Куданкулам».

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Перспективы у российско-индийских отношений в атомной сфере очень хорошие, особенно учитывая, что индийский рынок большой и растущий. В последние годы мы видим, что потребление электроэнергии растет на 7-8% ежегодно. Сейчас Индия по темпам роста энергопотребления обогнала даже Китай, и при этом у Индии, в отличие от Китая, меньше возможностей использования ископаемых видов топлива. Дело в том, что с одной стороны, в этой стране еще более высокая плотность населения, а значит, меньшее количество земель, пригодных для строительства соответствующих объектов электроэнергетики, а с другой стороны, и без того большая нагрузка на железнодорожную инфраструктуру при необходимости перевозки угля. Все это создает достаточно хорошие предпосылки для развития атомной энергетики как высокоинтенсивной отрасли, но при этом достаточно экологичной.

В свете всего этого атомная энергетика является для Индии естественным выбором. И судя по событиям последней недели (подписание соглашения о сотрудничестве по развитию сети интегрированных инфраструктурных центров облучения и начало работ по второй очереди АЭС «Куданкулам»), Россия на данный момент удерживает довольно крепкие позиции на индийском рынке. Хотя конкурентов там в лице французов и американцев тоже хватает. Да и китайцы также хотели бы выйти на этот рынок и ведут по этому поводу переговоры. Тот факт, что Россия имеет в Индии референтные энергоблоки, которые уже работают с индийским персоналом и построены они были Росатомом в не самых простых условиях – Атомстройэкспорту пришлось проходить с индийской стороной все согласования, пришлось вникать во все, изменять какие-то проектные решения в соответствии с местными особенностями в законодательстве и регулировании. Все это дало России существенные преимущества в будущей борьбе за индийский рынок.

Кстати, Россия предлагает Индии сотрудничество не только в области атомной энергетики, но и в других неэнергетических направлениях в освоении мирного атома – и в ядерной медицине, и в обучении специалистов, и в сельском хозяйстве и т.д. Это, я считаю, тоже положительный фактор, который для Индии означает дружелюбное расположение России и готовность, пусть и частично, но передавать свои высокие технологии. Для России этот шаг открывает новые рынки в Индии, а возможно, и в регионе. Так что новости оттуда можно считать весьма и весьма позитивными.