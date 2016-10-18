Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Для Турции проект АЭС «Аккую» жизненно важный

Основной темой встречи министра энергетики России Александра Новака с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Бератом Албайраком на полях XXIII Мирового энергетического конгресса в Стамбуле стала реализация достигнутых в августе текущего года по итогам переговоров лидеров России и Турции договоренностей о поэтапном восстановлении торгово-экономического сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время «Аккую Нуклеар» - проектная компания по строительству первой турецкой атомной станции по российскому проекту - получит статус стратегического инвестора. «Присвоение статуса стратегического инвестора существенно повысит инвестиционную привлекательность проекта, приблизит сроки его окупаемости и увеличит размер предусмотренных межправительственным соглашением отчислений турецкой стороне от чистой прибыли», - заявил российский министр.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Для Турции проект АЭС жизненно важный. Национальная экономика стремительно растёт, ежегодно увеличивая на 6-9% энергопотребление, что делает затруднительным обеспечение населения и промышленности энергией от имеющихся электростанций совокупной мощностью 21 ГВт (29% электроэнергии производилось на тепловых электростанциях, использующих каменный и бурый угли, 8% – на тепловых электростанциях, использующих нефтепродукты-мазуты, 45% – на тепловых электростанциях работающих на природном газе, 18 % – на гидроэлектростанциях).Проект АЭС «Аккую» на 4 энергоблока российского образца общей мощностью 4,8 ГВт и сдачей в 2022-2025 годах станет решением для правительства Турции вопроса с доступом к дешёвой энергии на перспективу нескольких десятилетий.

Любая АЭС - это инвестиционный проект с конкретными параметрами окупаемости. Если они подходят для турецких частных инвесторов, то, сохраняя по межправсоглашению на первых порах управление за Росатомом, российская атомная госкорпорация может вернуть часть инвестированных денежных средств досрочно, на основе оценки будущих денежных потоков станции. Кроме экономики проекта АЭС, для части турецких инвесторов может быть выгодно войти в капитал, чтобы увеличить загрузку своих строительных подразделений и производств по изготовлению строительных материалов. АЭС - это дорогой и масштабный проект, поэтому даже миноритарные доли в станции могут дать существенный рост оборотов для турецких инвесторов, а российской стороне - позволить получить стратегический статус для объекта от Турции и облегчение административного регулирования, чтобы успеть запустить первый блок в 2023 году, в год 100-летия Турецкой республики.