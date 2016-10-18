17 октября 2016 года Иван Бабицкий направил письмо министру образования и науки О.Ю. Васильевой.

Министру образования и науки

Российской федерации

Д.и.н. Ольге Юрьевне Васильевой

125993, Москва, Тверская ул., д. 11

От Ивана Фёдоровича Бабицкого, Ph.D.,

(адрес заявителя скрыт при публикации заявлеия в СМИ)

Уважаемая Ольга Юрьевна,

4 октября с.г. в Уральском федеральном университете состоялось заседание диссертационного совета Д 212.285.16, посвященное рассмотрению заявления о лишении Владимира Ростиславовича Мединского учёной степени доктора исторических наук, какое заявление было направлено в Министерства образования и науки РФ д.и.н. В.Н. Козляковым, д.и.н. К.Ю. Ерусалимским и мною самим.

Через несколько минут после начала заседания председатель совета Д.А. Редин зачитал присутствующим письмо В.Р. Мединского, полученное утром того же дня, в котором тот просил перенести рассмотрение дела на другую дату в связи с невозможностью лично прибыть в Екатеринбург 4 октября. После этого, и перед тем, как вопрос о переносе рассмотрения был поставлен на голосование, Д.А. Редин зачитал и второе письмо на имя ректору УрФУ и самого председателя, подписанное Главным учёным секретарём ВАК Н.И. Аристером, следующего содержания:

«Уважаемые Виктор Анатольевич и Дмитрий Алексеевич!

В Высшую аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки РФ поступило заявление Владимира Ростиславовича Мединского, в котором он сообщает следующее: он планировал быть сегодня на заседании диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении его ученой степени доктора исторических наук; однако в связи с необходимостью присутствия в составе делегации на встрече президентов России и Казахстана 4 октября сего года он не сможет принять участие в заседании диссертационного совета. В связи с вышеизложенным В. Р. Мединский просил 4 октября 2016 года снять с повестки заседания диссертационного совета вопрос о рассмотрении заявления о лишении его ученой степени доктора исторических наук и перенести рассмотрение этого вопроса на другое заседание. С учетом вышеизложенного Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ информирует вас о необходимости отмены 4 октября 2016 года заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук».

В соответствии с действующими нормами законодательства РФ вопрос переноса заседания диссертационного совета по просьбе соискателя находится полностью в компетенции самого совета и в силу этого решается на месте открытым голосованием, как это и произошло в действительности в данном случае. Таким образом, «информируя совет о необходимости» отмены рассмотрения моего с коллегами заявления на заседании 4 октября, г-н Аристер грубо вмешался в его работу и фактически от имени ВАК в приказном порядке сообщил членам совета, как им следует голосовать – иными словами, оказал на них прямое и бесцеремонное давление. Я был свидетелем вышеописанной сцены, поскольку присутствовал на заседании будучи одним из заявителей по делу.

Я полагаю такой образ действий г-на Аристера недопустимым с любой точки зрения, а учитывая последовавший через три дня отзыв дела Мединского из УрФУ – и прямо скандальным. По моему мнению, подобными действиями, препятствующими к тому же своевременному и объективному рассмотрению специалистами откровенно антинаучной диссертации министра Мединского, руководство ВАК дискредитирует в глазах научного сообщества своё ведомство и Министерство образования и науки в целом, навлекая на себя вполне естественные в подобной ситуации подозрения в необъективности, заискивания перед вышестоящими и готовности поступаться принципами, защищая лженауку.

В связи с этим требую провести официальное разбирательство и, если вина Н.И. Аристера подтвердится, наложить на него соответствующее взыскание в форме увольнения. Я убеждён, что после такого явного и непростительного превышения полномочий, идущего вразрез с действующим законодательством РФ, г-н Аристер не может оставаться Главным учёным секретарём Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ. Такое требование является моим безусловным правом как одного из заявителей по делу, своевременному рассмотрению которого помешали описанные противоправные действия. О результатах разбирательства прошу сообщить мне по указанным выше адресам (почтовому и электронному).

Видеозапись заседания, подтверждающая истинность моих слов и сделанная присутствовавшим на заседании членом Президиума ВАК С.Ю. Бершицким, размещена в открытом доступе на интернет-ресурсе www.youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=Wpmt6WdSZzQ). Прилагаю также копию на электронном носителе.

17 октября 2016 года.

Приложение: 1 электронный носитель (DVD).