Трансфигурация Слона

Популярный ресурс Slon Magazine меняет название на Republic и переезжает на другой домен. Эта информация, распространенная вечером 17 октября, широко разошлась в социальных сетях и привлекла внимание многих пользователей.

Сообщая о предстоящих изменениях, Максим Кашулинский, издатель Slon, объяснил их необходимость так:

«Мы решились на этот шаг, поскольку считаем, что новое имя больше подходит аналитическому изданию о политике, экономике и бизнесе, – а именно так можно описать нашу нынешнюю концепцию.

Мы никогда не боялись меняться, экспериментировали с новостными форматами и инфографикой, были «фабрикой мнений» и сайтом деловых блогов. Нынешнее изменение кажется самым радикальным за всю историю, но, если задуматься, мы просто фиксируем то, к чему пришли за последние два года, в течение которых мы подбирали правильный язык общения с читателями, форматы публикаций и бизнес-модель.»

В обращении к подписчикам издания он также анонсировал появление новых форматов материалов при сохранении спектра тем, новый дизайн и переименования платформ издания в соцсетях.

Известие о предстоящих переменах обсуждалось достаточно широко как журналистами и политологами, так и читателями издания и любителями новостей, знающими о существовании такого бренда. Сам факт показался интересным многим, хотя некоторые сочли объявление о нем недостаточно продуманным.

Антимонопольный эксперт Вадим Новиков написал: «SLON меняет название на Republic. Мне нравится.»

Галина Тимченко, главный редактор проекта «Медуза», отметила, что объявление о предстоящих переменах не сопровождалось некоторыми необходимыми в таких случаях действиями:

«Ну простите, да, я недобрая бываю. Но при всем уважении. Объявить о домене, но даже не повесить заглушку. Объявить о редизайне, но не показать даже логотип. Объявить о публичности и загнать под пейвол. Опция "отложить на потом" - это просто праздник на нашей улице. Русский диджитал, что ты делаешь, прекрати.

UPD И да, забыть объяснить подписчикам Слона, как они переедут, это вин».

Елена Кирюшина, диджитал-директор «Ведомостей», отреагировала на новость в целом положительно:

«Мне чуть-чуть жалко будет расставаться со "Слоном" – это название зацепило сразу. Было очень приятно говорить "прочитала на Слоне" или "обсуди со слонами". Но придется привыкнуть к Republic.

А успешность перезапуска давайте обсуждать, когда все случится. Уверена, будет круто!

Максим Кашулинский Александр Винокуров Julia Taratuta Роман Федосеев удачи вам!»

Позже, узнав, что на сервисе The Question началось обсуждение вопроса «Какое название интернет-издания вам нравится больше: Slon или Republic?», Кирюшина дала понять, что не считает этот вопрос сколько-нибудь важным: «ААААААААААА! Давайте митинг еще устроим у офиса слонов под лозунгом "Вернуть старое и любимое название!"»

Кстати, в ходе обсуждения на этом сервисе пока звучали главным образом мнения «это неважно» или «новое название лучше». Последнее, в частности, высказала независимый журналист Александра Жуковская, написавшая: «Republic, конечно, лучше ) Современнее, четче показывает суть издания. Slon мне всегда был непонятен – почему, что, зачем, какое имеет он отношение к тематике медиа. Да и сами издатели только недавно определились с концептом, судя по всем этим изменениям.»

Логотип приложения Slon.ru

В то же время в соцсетях многие выражают некоторое сожаление, а то и недоумение в связи с таким изменением. В целом реакция на известие колеблется между «Какой был слон...» и «О! Крутое название. Молодцы», однако никто толком не понимает, почему это переименование действительно было нужно. Высказываются, главным образом, шуточные мнения наподобие «Наверное надоело все время отвечать на вопрос - А почему слон?»)

Павел Власов-Мрдуляш, генеральный директор компании «Миртесен», откликнулся на сообщение: «Так заканчивается Слон, эх. Открою бутылку вкусного и элегантного вина, когда переезд на http://republic.ru/ случится. Слон славно трубил, надеюсь, в новой шкурке его жизнь сложится еще ярче».

Отвечая на замечание Дарьи Яушевой, психолога и журналиста, сооснователя объединения AutHelper «Вот жалко, ну, правда. Слон – такое название классное!», он подтвердил, что тоже жалеет о переменах, но и понимает, что порой в них есть нужда: «А мне-то как... Но если такая обертка поможет привлечь больше подписчиков, то и слава богу».

В свою очередь, Яушева не без огорчения пошутила: «Ну и как теперь прикалываться над "Купи слона"?

- Лёша, купи "Слона".

- Со своей карточки оплати.

- Все говорят: "со своей карточки оплати", а ты купи "Слона"!

На самом деле, ребята делают настолько замечательное издание, что с любым названием они круче тучи!»

Илья Красильщик, издатель «Медузы», заметил: «Много чего я в жизни не понимаю, в том числе многолетнее стремление издания Слон поменять свое название».

Сергей Якупов, сотрудник телеканала «Звезда», выразил неуверенность в том, что переименование было нужно: «Ээээ... Новое название клёвое, но пока вообще непонятно, зачем нужно было менять старое.» Владислав Булгаков, студент Санкт-Петербургского госуниверситета, написал: «Ой, блин... "Слон" же круче звучит.» Михаил Соколов, журналист «Радио "Свобода"», уверен, что переименование затеяно напрасно.

Многие задаются вопросом, что за новый месседж содержится в новом названии, чем новой сути не отвечало название старое, и шутят, что обновленное издание будет, по всей видимости, выражать симпатии к Дональду Трампу, кандидату в президенты США от партии республиканцев, символом которой является слон.

Александр Сидровский, креативный директор агентства R.Point в Rambler&Co, высказался таким образом: «Совершенно непонятно, как слово Republic больше, чем Slon отражает концепцию аналитического издания о политике, экономике и бизнесе. Но из двух названий Republic мне нравится больше. Так что ура. Мои поздравления».

Некоторые подозревают, что под предлогом обновления будет увеличена стоимость подписки. А сотрудник ТРК «Петербург – Пятый канал» Максим Голант истолковал перемены следующим образом: «Значит, будут перепечатки с английского».

Политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика», на своей странице в Facebook высказал мнение, что очевидным следствием подобного ребрендинга станет снижение узнаваемости издания, что само по себе, на его взгляд, достаточно интересно.

«Slon.ru меняет название на Republic.ru (не знаю даже, как правильно – Републик или Ре-паблик), "поскольку считаем, что новое имя больше подходит аналитическому изданию о политике, экономике и бизнесе".

Любопытное решение. На первый взгляд, естественный его результат – снижение узнаваемости издания с помощью появления еще одного малоузнаваемого и невыразительного названия. Яндексу, например, абсурдность названия ничуть не мешает и даже наоборот (вроде как это было зашифрованным yet anotrher index).

Вспоминается, как когда-то Сергей Миронов предлагал переименовать "Справедливую Россию" в Социалистическую партию – узнаваемое название из двух хороших слов превратить в неузнаваемое из двух плохих. Но что-то не срослось тогда.

Или как в названиях российских как бы think tanks – забавно, как каждый раз появляется из пазлов очередной Центр/Институт/Агентство политических/стратегических/экономических/социальных/геополитических/ исследований/стратегий/разработок/коммуникаций/технологий/анализа/инициатив – и потом расстраиваются, что их никто не различает и что журналисты в лучшем случае цитируют фамилию эксперта без названия центра/института/агентства.

Короче, ничего не имею против ребрендингов, но я бы не стал», – заключил Михаил Виноградов.

Сергей Медведев, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», выразил согласие с этим рассуждением:

«Все так. Мне очень жаль. Имя «Слон» было неожиданно и прекрасно. И твою «Петербургскую политику» ни с чем не спутаешь, а этим стратегическим агентствам я счет потерял.»

Демьян Кудрявцев / Василий Шапошников/Коммерсантъ

А Демьян Кудрявцев, учредитель Moscow Times, основатель ЗАО «Коммерсантъ ТВ» подчеркнул символическую сторону переименования, отметив, что в некотором смысле его и не произошло: «Жалко, что в письме Maxim Kashulinsky о смене названия издания Слон на Репаблик не отражена главная шутка этого переименования, состоящая в том, что переименования на самом деле не произошло. Но мы пошутим ее, когда кто-нибудь запустит издание "Демократия", и мы сможем коротко и по-доброму называть его Ослом.»