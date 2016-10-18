В среду в Берлине должны пройти очередные переговоры «нормандской четверки» по урегулированию украинского конфликта. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко.

«Канцлер Германии Ангела Меркель, - пишет Financial Times, - пригласила российского президента Владимира Путина на переговоры, которые пройдут в среду в Берлине, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины в момент резкого ухудшения отношений между Москвой и Западом». Заявленная цель переговоров состоит в том, чтобы оценить выполнение обязательств по минским соглашениям по сравнению с положением дел на момент предыдущих переговоров «нормандской четверки», которые состоялись год назад, и согласовать дальнейшие действия.

FT подчеркивает, что это будет первый визит Путина в Германию с начала украинского кризиса, который начался в 2014 г. Контекст этого события – новый виток напряженности в российско-западных отношениях из-за сирийского конфликта. На прошлой неделе Путин отменил визит в Париж из-за того, что Олланд раскритиковал российскую кампанию в Сирии.

Президент Франции Ф.Олланд / europarl.europa.eu

Минские соглашения, напоминает FT, стали продуктом четырехсторонних переговоров, в результате которых на востоке Украины был установлен режим прекращения огня. Этому предшествовала многомесячная война между силами украинского правительства и пророссийскими сепаратистами. Однако исполнение обязательств сильно буксовало. Украина так и не ввела обещанные конституционные изменения, которые бы повысили автономию восточных регионов. Это дало Москве повод не выполнять часть обязательств со своей стороны, то есть не выводить свои войска из восточных областей и не давать Киеву восстановить контроль над границей.

Guardian отмечает, что благодаря минским соглашениям удалось смягчить обстановку в восточных областях Украины. Однако столкновения продолжаются, и политического урегулирования конфликт еще не получил. Решение провести эти переговоры в Берлине стало результатом «шквала телефонной дипломатии», имевшего место на прошлой неделе. При этом Германия не возлагает больших надежд на эти переговоры. Урегулированию конфликта препятствуют многочисленные проблемы, которые в рамках одних переговоров не решаются. В то же время отмечалось, что сотрудничество по этому вопросу, пусть даже в таком несовершенном формате, необходимо.

Митинг в поддержку АТО на Донбассе / YouTube.com

Россия и Украина, объясняет Deutsche Welle, заключили в феврале 2015 г. сделку при посредничестве Германии и Франции. Однако эта сделка до сих пор не привела к полному устранению конфликта. В частности, подчеркивает автор, Россия не проявляла большого рвения к ускорению миротворческого процесса. К настоящему моменту отношения между Россией и Германией остаются прохладными. Охлаждение наступило еще в 2014 г. С Францией отношения были лучше вплоть до недавнего времени, когда французское руководство начало обвинять Россию в совершении военных преступлений в Сирии.