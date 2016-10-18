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18 октября 2016, 12:45
Общественная палата
Симон Жаворонков

Общественная палата и шумный ремонт

Кто-то шумит.
Кто-то шумит.
Фото: DevonshireMedia

18 октября Общественная палата направит письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением приравнять ночные ремонты и шумные вечеринки к мелкому хулиганству, пишут сегодня «Известия».

В Общественную палату, пишет издание, стали поступать письма, в которых россияне жалуются на нарушение общественного порядка в ночное время. Но сегодня вопрос защиты тишины и спокойствия граждан с 11 вечера до семи утра не регулируется на федеральном уровне. Нарушителя, затеявшего в два часа ночи ремонт или мероприятие с салютами и фейерверками, ждет лишь административная ответственность, установленная на региональном уровне.

«Но и это практически невыполнимо из-за необходимости сбора доказательств факта превышения допустимого уровня звука и проникающего шума», — объяснил председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

 
Владимир Слепак. Фото: oprf.ru

Поэтому Слепак предлагает ужесточить наказание за нарушение тишины: приравнять такие действия к мелкому хулиганству и закрепить норму на федеральном уровне. Для это необходимо внести правки в статью 20.1 КоАП, приравняв нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время к нарушению общественного порядка.

Борьба Общественной палаты за тишину в российских городах в чем-то похожа на жест правительства после начала работы I Государственной Думы в 1906 году — то направило на рассмотрение депутатов законопроект, об ассигновании 40 тысяч рублей на постройку пальмовой оранжереи и сооружение прачечной при Юрьевском (ныне — Тартуском) университете.

Так и Общественная палата, которая создавалась для поддержания диалога общества и исполнительной власти, теперь оказывается способной лишь на написание законопроекта по мотивам многочисленных писем россиян.

 
Работа с жалобами. Фото: 74.мвд.рф

Дело в том, что отдел по работе с корреспонденцией есть в каждом хоть сколько-нибудь крупном российском ведомстве — всегда есть те, кто пишет жалобы не только президенту, но и самым неожиданным адресатам и, анализируя письма, можно получить достаточно интересную картину общественного мнения. Современная российская социология зародилась как раз в отделе писем «Комсомольской правды» — в 1960-е годы недавние выпускники философского факультета МГУ занимались анализом писем подписчиков.

Но использовать целую Общественную палату как отдел по обработке писем граждан все-таки довольно странно. В начале своего существования в ОП действительно была возможность вести дискуссии — благо в ее состав входили люди, которые могли себе позволить не соглашаться с официальной точкой зрения на те или иные проблемы.

В 2011-2012 гг. член Общественной палаты и известный телеведущий Николай Сванидзе пытался стать посредником между протестующими в Москве и органами власти, но от его услуг отказались.

 
Заседание Общественной палаты. Фото: oprf.ru

В 2014 году часть членов Общественной палаты выбрали через систему РОИ, в теории это должно было повысить легитимность органа для интернет-аудитории — но, в итоге, и об их результатах сейчас никто не вспоминает, хотя в голосовании приняли участие десятки тысяч россиян.

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