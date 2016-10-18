Новость дня

Набережночелнинский городской суд по иску местной прокуратуры запретил эксплуатацию зданий, которые занимала Церковь саентологии Набережных Челнов. Прокуратура подала заявление в суд после совместной проверки с управлением ФСБ по республике исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму при эксплуатации зданий.

Было установлено, что Церковь саентологии Набережных Челнов расположена в двух совмещенных нежилых помещениях, при этом нарушения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью «неопределенного круга лиц».

Антиновость дня

Аварийно-восстановительные бригады устраняют прорыв на трубопроводе в Бокситогорске (Ленинградская область) в результате которого без отопления и горячей воды остались несколько тысяч человек.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона, информация об аварии и последующем отключении горячего водоснабжения и центрального отопления поступила в 11:40. В зоне отключения находятся 58 жилых домов, в которых живут 9 379 человек. Накануне в Бокситогорске в результате аварии на водопроводе горячая вода отсутствовала у 3,5 тысяч потребителей, но к вечеру водоснабжение было возобновлено.

Непонятная новость дня

Полиция устанавливает личность человека, который сначала похитил скульптуру голубя с центральной площади Костромы, а затем подбросил его обратно, сообщает региональное управление МВД.

Скульптура голубя. / Анна Скудаева /regnum.ru

Сообщение о находке поступило во вторник рано утром от работницы службы по уборке города. Она рассказала, что обнаружили бронзовую птицу в траве около постамента. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте осмотрели голубя, а затем забрали его в отдел полиции для проведения следственных действий.

По основной версии полицейских, после того как накануне общественность осудила поступок похитителя, тот раскаялся в и решил вернуть скульптуру на место, однако, чтобы избежать ответственности за свой проступок, сделал это тайно.

Ассорти

Власти Краснодара с 1 января 2017 года увеличили стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте с 20 рублей до 23 рублей, говорится в постановлении, опубликованном на интернет-портале горадминистрации.

Администрация города рекомендовала муниципальному предприятию «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) установить скидку в размере не более 2 рублей на перевозку пассажиров при оплате проезда электронной транспортной картой.

Последний раз цена билетов в муниципальном пассажирском транспорте Краснодара, включающем многоместные автобусы, троллейбусы и трамваи, повышалась на 18% в декабре 2015 года.

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Правительство Свердловской области до 2019 года сохранило ставки транспортного налога на прежнем уровне, соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.

Автомеханик / pixabay.com

Таким образом до 2019 года будут действовать установленные ставки на период с 1 января 2013 по 31 декабря 2016 года. Владельцам легковушек с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил нужно будет платить 9,4 руб. с каждой лошадиной силы, а владельцы грузовых автомобилей с такой же мощностью двигателя — 11,7 руб.

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Власти Тамбовской области планируют предоставить жителям Тамбова отсрочку по уплате налога на имущество физических лиц, провести мониторинг инвентаризационной стоимости собственности, а также ее корректировку в случае необходимости, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

Ранее губернатор области Александр Никитин в связи с многочисленными обращениями тамбовчан поручил областным и городским властям рассмотреть условия корректировки налогов для жителей столицы региона.