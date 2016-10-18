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Новость дня
Набережночелнинский городской суд по иску местной прокуратуры запретил эксплуатацию зданий, которые занимала Церковь саентологии Набережных Челнов. Прокуратура подала заявление в суд после совместной проверки с управлением ФСБ по республике исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму при эксплуатации зданий.
Было установлено, что Церковь саентологии Набережных Челнов расположена в двух совмещенных нежилых помещениях, при этом нарушения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью «неопределенного круга лиц».
Антиновость дня
Аварийно-восстановительные бригады устраняют прорыв на трубопроводе в Бокситогорске (Ленинградская область) в результате которого без отопления и горячей воды остались несколько тысяч человек.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона, информация об аварии и последующем отключении горячего водоснабжения и центрального отопления поступила в 11:40. В зоне отключения находятся 58 жилых домов, в которых живут 9 379 человек. Накануне в Бокситогорске в результате аварии на водопроводе горячая вода отсутствовала у 3,5 тысяч потребителей, но к вечеру водоснабжение было возобновлено.
Непонятная новость дня
Полиция устанавливает личность человека, который сначала похитил скульптуру голубя с центральной площади Костромы, а затем подбросил его обратно, сообщает региональное управление МВД.
Сообщение о находке поступило во вторник рано утром от работницы службы по уборке города. Она рассказала, что обнаружили бронзовую птицу в траве около постамента. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте осмотрели голубя, а затем забрали его в отдел полиции для проведения следственных действий.
По основной версии полицейских, после того как накануне общественность осудила поступок похитителя, тот раскаялся в и решил вернуть скульптуру на место, однако, чтобы избежать ответственности за свой проступок, сделал это тайно.
Ассорти
Власти Краснодара с 1 января 2017 года увеличили стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте с 20 рублей до 23 рублей, говорится в постановлении, опубликованном на интернет-портале горадминистрации.
Администрация города рекомендовала муниципальному предприятию «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) установить скидку в размере не более 2 рублей на перевозку пассажиров при оплате проезда электронной транспортной картой.
Последний раз цена билетов в муниципальном пассажирском транспорте Краснодара, включающем многоместные автобусы, троллейбусы и трамваи, повышалась на 18% в декабре 2015 года.
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Правительство Свердловской области до 2019 года сохранило ставки транспортного налога на прежнем уровне, соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.
Таким образом до 2019 года будут действовать установленные ставки на период с 1 января 2013 по 31 декабря 2016 года. Владельцам легковушек с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил нужно будет платить 9,4 руб. с каждой лошадиной силы, а владельцы грузовых автомобилей с такой же мощностью двигателя — 11,7 руб.
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Власти Тамбовской области планируют предоставить жителям Тамбова отсрочку по уплате налога на имущество физических лиц, провести мониторинг инвентаризационной стоимости собственности, а также ее корректировку в случае необходимости, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
Ранее губернатор области Александр Никитин в связи с многочисленными обращениями тамбовчан поручил областным и городским властям рассмотреть условия корректировки налогов для жителей столицы региона.