На этой неделе правление ОАО РЖД обсудит возможность скидки в 25% на транзитные перевозки нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и мазута) с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии в российские порты Северо-Запада, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в монополии. Если скидка будет принята, то, по меньшей мере, до 2018 года тариф железных дорог России в этом направлении будет сопоставим с тарифами на литовские порты Вентспилс и Клайпеда. Поскольку до сих пор нефтепродукты из Белоруссии не шли в направлении российских портов, любой привлеченный объем высокорентабельных перевозок нефтепродуктов обеспечит РЖД дополнительные доходы, отметил собеседник издания.

В рамках формирования «справедливых скидок» монополия предлагает устанавливать пониженные тарифы на конкурентных направлениях с трубопроводным транспортом. Рассматривается возможность изменения тарифов в границах тарифного коридора от «минус 50% до +25% на всех поясах дальности и во всех видах сообщения». Тарифный коридор используется компанией для управления грузопотоками, но, как отмечает источник «Коммерсанта», для транзита этот инструмент еще не применялся.

Ранее замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов говорил о необходимости расширения тарифного коридора, чтобы предоставить РЖД большую гибкость в установлении тарифов в зависимости от планов по привлечению грузов и конъюнктуры. По его словам, это позволило бы монополии «вести определенную политику по привлечению новых (экспортных) грузов».

Нефтеналивной морской причал. / pixabay.com

РЖД сильно заинтересованы в том, чтобы вернуть «на рельсы» нефтеналивные грузы. По итогам года ожидается снижение погрузки нефти и нефтепродуктов на 6,2% до 235,7 миллиона тонн. В 2017 году компания прогнозирует сокращение перевозок нефти и нефтепродуктов на 2,9% до 228,8 миллиона тонн.

На сегодняшний день более 90% нефтепродуктов из Белоруссии идет в сторону портов Прибалтики и черноморских портов Украины. В прошлом году Белоруссия транспортировала через Прибалтику 8,5 млн тонн нефтепродуктов и еще 5, 67 млн тонн за восемь месяцев 2016 года. За год объемы перевалки крупнейшего литовского нефтеналивного терминала в Клапейде выросли на 18,5%, в связи с чем планировалось инвестировать около 10 млн евро в расширение мощностей терминала специально под белорусские грузы. Однако эти планы могут не осуществиться, если РЖД решит установить скидки на транзитные перевозки нефтепродуктов.

«Безусловно, поддерживаем привлечение грузопотоков на территорию РФ и, в частности, данную инициативу. Но успех проекта будет зависеть не только от ОАО РЖД, но и от других участников процесса», — заявили «Коммерсанту» в «Нефтетранссервисе» (НТС). В «Трансойле» отметили, что работа с портами Балтийского региона является одной из ключевых компетенций компании, поэтому при переключении белорусских НПЗ на российскую перевалку она «будет изучать возможности по их обслуживанию с точки зрения пропускной способности станций и резервов портовых мощностей».

Решение РЖД может содержать и политическую составляющую. В конце сентября специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на совещании с представителями РЖД, «Транснефти» и нефтегазовых компаний предложил к 2020 году полностью отказаться от прибалтийских портов в качестве посредников в транспортировке российских грузов. Сегодня через Прибалтику транспортируется около 49 миллионов тонн российских грузов в год. Кроме нефтепродуктов экспортируется уголь, калийные и азотные удобрения и другие грузы.

В результате российские терминалы недополучают около 1,3 миллиона долларов выручки ежегодно, говорилось в пояснительной записке к совещанию. Перевод всего объема нефтепродуктов в российские порты может обеспечить их загрузку дополнительно на девять миллионов тонн ежегодно. Уже до 2018 года грузопотоки будут переориентированы с Вентспилса и Риги в российские порты Усть-Луги, Приморска и Новороссийска, заявлял ранее глава «Транснефти» Николай Токарев. Через терминалы в Ленинградской области и Петербурге можно будет отправлять дополнительно до 20 млн тонн нефтеналивных грузов в год.

Для Риги эта новость не стала неожиданностью. Москва уже несколько лет подряд говорит о развитии своих портов для этих целей. О намерении уйти из прибалтийских портов «Транснефть» объявила еще в 2014 году. Этот процесс может привести к значительному снижению рентабельности Латвийских морских путей. Чтобы снизить негативный эффект от этой потери и сохранить роль посредника корабельных грузоперевозок Латвия планирует привлечь китайские и казахстанские грузы.

Глава Латвийской организации портов Карлис Лейшкалис убежден, что переориентация на российские порты является политическим решением. Некоторые российские нефтяные компании подтверждают, что готовы переформатировать грузопоставки, чтобы не «кормить» порты стран, поддержавших европейские санкции против РФ. В то же время Токарев не связывает эти действия с политикой, объясняя их необходимостью загрузки собственных портов. Решение «Транснефти» ударит прежде всего по Латвии. Для этой страны потери могут составить около миллиарда евро.

Балтийский порт. Нефтяные хранилища.

«В этом году геополитическая и экономическая ситуация, как и международная конкуренция, особенно неблагоприятны, потому ведется активная работа с партнерами из России и Белоруссии, направленная на сохранение существующих и привлечение новых грузов», — заявила председатель правления «Латвийской железной дороги» Светлана Берг. За девять месяцев 2016 года латвийская железная дорога перевезла на 16,9% меньше грузов, чем в прошлом году. Нефти и нефтепродуктов — на 24,3% меньше.

Гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин оценивает дополнительный доход РЖД в результате переориентации транзитных перевозок не менее чем в восемь миллиардов рублей. Для белорусской стороны поставлять нефтепродукты через российские порты на запад дороже из-за более длинного пути. По словам Иванкина, перевозке грузов через РФ тарифное расстояние на 40% длиннее, на ОАО РЖД приходится 600 км, а на Латвию — 450 км, чтобы нивелировать расстояние приходится опускать тариф.