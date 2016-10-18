Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 октября 2016, вторник, 19:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
18 октября 2016, 17:00
Латвия нефть РЖД
Глеб Корепанов

Политическая скидка

Перевозка нефти по железной дороге
Перевозка нефти по железной дороге
Pixabay

На этой неделе правление ОАО РЖД обсудит возможность скидки в 25% на транзитные перевозки нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и мазута) с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии в российские порты Северо-Запада, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в монополии. Если скидка будет принята, то, по меньшей мере, до 2018 года тариф железных дорог России в этом направлении будет сопоставим с тарифами на литовские порты Вентспилс и Клайпеда. Поскольку до сих пор нефтепродукты из Белоруссии не шли в направлении российских портов, любой привлеченный объем высокорентабельных перевозок нефтепродуктов обеспечит РЖД дополнительные доходы, отметил собеседник издания.

В рамках формирования «справедливых скидок» монополия предлагает устанавливать пониженные тарифы на конкурентных направлениях с трубопроводным транспортом. Рассматривается возможность изменения тарифов в границах тарифного коридора от «минус 50% до +25% на всех поясах дальности и во всех видах сообщения». Тарифный коридор используется компанией для управления грузопотоками, но, как отмечает источник «Коммерсанта», для транзита этот инструмент еще не применялся. 

Ранее замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов говорил о необходимости расширения тарифного коридора, чтобы предоставить РЖД большую гибкость в установлении тарифов в зависимости от планов по привлечению грузов и конъюнктуры. По его словам, это позволило бы монополии «вести определенную политику по привлечению новых (экспортных) грузов».

 
Нефтеналивной морской причал. / pixabay.com

РЖД сильно заинтересованы в том, чтобы вернуть «на рельсы» нефтеналивные грузы. По итогам года ожидается снижение погрузки нефти и нефтепродуктов на 6,2% до 235,7 миллиона тонн. В 2017 году компания прогнозирует сокращение перевозок нефти и нефтепродуктов на 2,9% до 228,8 миллиона тонн. 

На сегодняшний день более 90% нефтепродуктов из Белоруссии идет в сторону портов Прибалтики и черноморских портов Украины. В прошлом году Белоруссия транспортировала через Прибалтику 8,5 млн тонн нефтепродуктов и еще 5, 67 млн тонн за восемь месяцев 2016 года. За год объемы перевалки крупнейшего литовского нефтеналивного терминала в Клапейде выросли на 18,5%, в связи с чем планировалось инвестировать около 10 млн евро в расширение мощностей терминала специально под белорусские грузы. Однако эти планы могут не осуществиться, если РЖД решит установить скидки на транзитные перевозки нефтепродуктов. 

«Безусловно, поддерживаем привлечение грузопотоков на территорию РФ и, в частности, данную инициативу. Но успех проекта будет зависеть не только от ОАО РЖД, но и от других участников процесса», — заявили «Коммерсанту» в «Нефтетранссервисе» (НТС). В «Трансойле» отметили, что работа с портами Балтийского региона является одной из ключевых компетенций компании, поэтому при переключении белорусских НПЗ на российскую перевалку она «будет изучать возможности по их обслуживанию с точки зрения пропускной способности станций и резервов портовых мощностей». 

Решение РЖД может содержать и политическую составляющую. В конце сентября специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на совещании с представителями РЖД, «Транснефти» и нефтегазовых компаний предложил к 2020 году полностью отказаться от прибалтийских портов в качестве посредников в транспортировке российских грузов. Сегодня через Прибалтику транспортируется около 49 миллионов тонн российских грузов в год. Кроме нефтепродуктов экспортируется уголь, калийные и азотные удобрения и другие грузы.

В результате российские терминалы недополучают около 1,3 миллиона долларов выручки ежегодно, говорилось в пояснительной записке к совещанию. Перевод всего объема нефтепродуктов в российские порты может обеспечить их загрузку дополнительно на девять миллионов тонн ежегодно. Уже до 2018 года грузопотоки будут переориентированы с Вентспилса и Риги в российские порты Усть-Луги, Приморска и Новороссийска, заявлял ранее глава «Транснефти» Николай Токарев. Через терминалы в Ленинградской области и Петербурге можно будет отправлять дополнительно до 20 млн тонн нефтеналивных грузов в год.  

Для Риги эта новость не стала неожиданностью. Москва уже несколько лет подряд говорит о развитии своих портов для этих целей. О намерении уйти из прибалтийских портов «Транснефть» объявила еще в 2014 году. Этот процесс может привести к значительному снижению рентабельности Латвийских морских путей. Чтобы снизить негативный эффект от этой потери и сохранить роль посредника корабельных грузоперевозок Латвия планирует привлечь китайские и казахстанские грузы. 

Глава Латвийской организации портов Карлис Лейшкалис убежден, что переориентация на российские порты является политическим решением. Некоторые российские нефтяные компании подтверждают, что готовы переформатировать грузопоставки, чтобы не «кормить» порты стран, поддержавших европейские санкции против РФ. В то же время Токарев не связывает эти действия с политикой, объясняя их необходимостью загрузки собственных портов. Решение «Транснефти» ударит прежде всего по Латвии. Для этой страны потери могут составить около миллиарда евро.

 
Балтийский порт. Нефтяные хранилища.

 «В этом году геополитическая и экономическая ситуация, как и международная конкуренция, особенно неблагоприятны, потому ведется активная работа с партнерами из России и Белоруссии, направленная на сохранение существующих и привлечение новых грузов», — заявила председатель правления «Латвийской железной дороги» Светлана Берг. За девять месяцев 2016 года латвийская железная дорога перевезла на 16,9% меньше грузов, чем в прошлом году. Нефти и нефтепродуктов — на 24,3% меньше. 

Гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин оценивает дополнительный доход РЖД в результате переориентации транзитных перевозок не менее чем в восемь миллиардов рублей. Для белорусской стороны поставлять нефтепродукты через российские порты на запад дороже из-за более длинного пути. По словам Иванкина, перевозке грузов через РФ тарифное расстояние на 40% длиннее, на ОАО РЖД приходится 600 км, а на Латвию — 450 км, чтобы нивелировать расстояние приходится опускать тариф.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вера Брежнева в рекламной кампании «Золотая корона - Денежные переводы»
Порошенко ограничил работу российских платежных систем на Украине
Владимир Жириновский
Жириновский и Мизулина попали под новые санкции Киева
Кремль
В Кремле допустили отдельную встречу Путина и Порошенко в Берлине
МИД России
МИД допустил ответные меры на закрытие счетов RT в Великобританиии
Командир ополченцев Арсений «Моторола» Павлов
В интернет попало видео с погибшим Моторолой
19:02 В Польше рассказали о беседе Путина и Туска в день смерти Качиньского
18:43 Спикер ПАСЕ в письме Володину выразил надежду на возвращение России
18:39 Два лазерных луча исследуют микрокристаллы белков
18:23 Патриарх Кирилл встретился в Лондоне с английской королевой
17:45 Египет официально попросил Россию поставить вертолеты для «Мистралей»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Болотов
Андрей Болотов. Автопортрет. 1763
18 октября 1738 года родился ученый-агроном и мемуарист Андрей Болотов
17:26 Путин назвал свободу ведения бизнеса лучшим ответом на санкции
17:25 Найдена византийская фармацевтическая фабрика VII века
17:23 Православные активисты Омска добились отмены рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»
17:14 В Москве назвали условие переговоров с Киевом по долгу
16:59 Экспертиза «Полит.ру»: В закрытии счетов RT в британском банке нет ничего необычного
16:59 Читатели «Полит.ру» предложили защитить сказку от авторов глупых инициатив
16:56 Меркель не исключила введение санкций против России из-за Сирии
16:34 МИД РФ допустил ответные меры на закрытие счетов RT в Великобритании
16:31 Банк России рассказал о возможности появления в обращении пластиковых купюр
16:09 В интернет попало видео с погибшим Моторолой
15:45 Глазьев рассказал о растущем риске девальвационного шока в России
15:27 В Кремле допустили отдельную встречу Путина и Порошенко в Берлине
15:10 Минтруд предложил отказаться от индексации маткапитала до 2020 года
14:59 В Самаре две машины провалились в яму с кипятком
14:55 Эксперт Аркадий Дубнов: РФ может восстановить честь своей дипоматии при повторном голосовании в ЮНЕСКО по Иерусалиму
14:31 Джоли впервые сфотографировали после сообщений о разводе с Брэдом Питтом
14:21 Медведев рассказал о снижении реальных доходов населения
14:11 Банк РПЦ ограничил выдачу вкладов
14:06 Минфин согласился не повышать акциз на безалкогольное пиво
13:54 Порошенко ограничил работу российских платежных систем на Украине
13:33 Жириновский и Мизулина попали под новые санкции Киева
13:24 Песков прокомментировал убийство Моторолы
13:00 Володин пригрозил депутатам-прогульщикам вычетами из зарплаты
12:45 Белых разрешили жениться в СИЗО
12:38 Швейцария рассказала об отзыве запроса России о розыске Билаловых
12:22 СМИ узнали о подготовке властей Японии к отречению императора
12:15 Депутаты Севастополя проголосовали за прямые выборы губернатора
12:05 Высокое давление заставило ксенон соединиться с азотом
12:03 Путин отправил в отставку заместителя главы Совбеза РФ
11:56 В России за месяц изменились цены на автомобили 26 брендов
11:25 Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
11:20 «Нормандская четверка» договорилась о встрече в Берлине
11:18 СМИ рассказали о возможной смене стратегии США в Сирии из-за С-300
10:58 СМИ рассказали об экономии двух думских партий из-за сокращения финансирования
10:40 Генеральный директор Visa ушел в отставку
10:38 Минэкономразвития в третий раз за месяц изменило прогноз по ВВП
10:36 ВКС и сирийские ВВС приостановили авиаудары в районе Алеппо
10:16 Захарченко рассказал о разработке СБУ операции по убийству Моторолы
10:13 Американская ракета Antares с российскими двигателями стартовала к МКС
09:58 Минобороны подняло по тревоге военных Центрального военного округа
09:53 Сергей Иванов рассказал о бережном отношении Путина к кадрам
09:36 СМИ узнали причину отсрочки назначения Фрадкова в РЖД
09:24 Президент одобрил строительство судов для сейсморазведки в Арктике
09:00 В британском парламенте задержан предполагаемый насильник
08:50 Исламисты ответили иракской армии двумя атаками смертников
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.