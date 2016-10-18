Во время переговоров по Сирии в Лозанне участникам в лице США и России не удалось прийти к соглашению о стратегии по прекращению боевых действий, продолжающихся уже шестой год, пишет Reuters. Госсекретарь США Джон Керри пытался найти новый подход к перемирию, после того как прежняя попытка сорвалась.

Ссылаясь на Керри, Reuters пишет, что по ряду вопросов был достигнут консенсус, но в ряде случаев были и радикальные противоречия. В итоге общее решение так и не было выработано. Аналогичным образом, добавляет Reuters, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, не вдаваясь в подробности, что в ходе переговоров обсуждалось несколько «интересных идей».

Британия, Германия и Франция, скорее всего, будут настаивать на жестком осуждении действий России в Сирии, пишет BBC. В частности, речь идет о новом пакете санкций в ответ на продолжающиеся авиаудары по Алеппо после переговоров в Лондоне в воскресенье. Керри также намекает на то, что военные действия в районе Алеппо наводят на мысль о военных преступлениях. Организации гуманитарной помощи говорят, что необходима 72-часовая гуманитарная пауза, чтобы доставить помощь в пострадавшие районы.

Сирийский город Кобани, после налета ВВС США. / links.org.au

Между тем, отмечает BBC, силы сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии взяли город Дабик к северу от Алеппо, перезахватив его у «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Важность захвата Дабика объясняется тем, что тем самым была устранена угроза Турции, потому что город находится недалеко от ее границы, то есть в пределах досягаемости джихадистских ракет.

AlJazeera опубликовала текст американского эксперта по Ближнему Востоку, который рассуждает о том, насколько правомерна мейнстримная американская риторика по поводу Сирии. США, считает автор, склонны представлять конфликты в черно-белом формате, тогда как в них обычно гораздо больше оттенков и двусмысленностей. Не в последнюю очередь, это связано с тем, что США наблюдают мировые события с безопасного расстояния, из-за океана. Отсюда проистекает манера не вдаваться в подробности, а уверенно рассуждать о том, кто прав и кто не прав. При этом США систематически утверждают, что они находятся «на правильной стороне истории».

Важное свойство американской общественности и политиков в равной мере – это потребность в моральной ясности, то есть простой методике разделения на плохих и хороших. Вопрос в том, кто в каком случае оказывается «плохим». Президент США Барак Обама вскоре инаугурации назначил «плохими» тех, кто старается удержаться у власти коррупционными методами и подавляет несогласных.

Автор задается вопросом о том, помогает ли такая формулировка принимать правильные решения в ситуации, сложившейся вокруг Алеппо. Допустим, Алеппо – это действительно центр противостояния режиму президента Сирии Башара Асада. Тогда умеренная сирийская оппозиция – это воины света, а сторонники Асада, в том числе Россия – это, наоборот, силы тьмы.

Сирийские жители после бомбардировки ВВС США / links.org.au

Но на самом деле все гораздо менее однозначно. Помимо умеренной сирийской оппозиции существуют также «радикальные исламисты», которых зачастую трудно формально отделить от «умеренных». Асад долгое время был популярен и никоим образом не наводил на мысль о том, что станет всеобщим козлом отпущения. Аналогичная история имела место в случае с лидером Ливии Муамаром Каддафи, который тоже был вполне «хорошим», пока его не объявили «плохим». Собственно, и в случае с Россией постоянно имеет место динамика, потому что она то и дело переходит из стана «врагов США» в «друзья» и обратно.