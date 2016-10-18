Топ новостей 18 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно, что под украинские санкции попали российские платежные системы, «нормандская четверка» договорилась о первой в году встрече, ВКС РФ и ВВС Сирии приостановили авиаудары в районе Алеппо.

В список компаний, в отношении которых Украина ввела санкции, попали российские платежные системы. Под санкции попали платежные системы «Золотая корона», «Колибри» (Сбербанк России), «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko («Связь-Банк»).

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и сенатор Елена Мизулина внесены в списки персональных санкций властей Украины в связи с ситуацией в Крыму и Донбассе. Всего в санкционные списки внесены более 680 граждан Украины, России и других стран.

Флаги на встрече "Нормандской четверки". /tvc.ru

Лидеры России, Украины, Франции и Германии проведут в Берлине 19 октября встречу в формате «нормандской четверки». Подтверждено участие всех четырех глав государств. На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко утверждается, что стороны «договорились провести 19 октября во Берлине встречу глав государств в "нормандском формате" для понуждения России выполнения Минских договоренностей».

19 жовтня у Берліні відбудеться зустріч у Нормандському форматі для спонукання Росії виконати безпекову частину Мінських домовленостей pic.twitter.com/TLwv9j4iUa — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 октября 2016 г.

Меркель, Олланд і Порошенко призначили зустріч Путіну в Берліні на ВЕЧІР 19 жовтня — аби не псувати собі весь день, настільки він їм остогид — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 18 октября 2016 г.

Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим /mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что военно-воздушные силы России и Сирии прекращают авиаудары в районе Алеппо с 10:00 по Москве 18 октября. Как пояснил Сергей Шойгу, решение о досрочном прекращении ударов принято для введения 20 октября «гуманитарной паузы». Это позволит гарантировать безопасность выхода по организованным гуманитарным коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо.

Боец ополчения Арсений Павлов "Моторола" во время Военного парада/ Иван Кальминг/Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка гражданами страны убитого в Донецке сепаратиста Арсена Павлова (Моторола) не отражает официальную линию властей государства: «Есть общественное мнение. Общественное мнение чутко реагирует на те или иные события, на роль тех или иных людей. Это не является официальной позицией, это не является отражением официальной линии. Это атрибут свободного плюралистического общества, которому кто-то или импонирует, или нет. Что-то или кто-то».

Песков рассказал, будет ли Кремль сдерживать донецких сепаратистов. Нет, не будет https://t.co/f8W7rSEGiP — Открытая Россия (@openrussia_org) 18 октября 2016 г.

Сбербанк с 18 октября снижает ставки по предложениям ипотечного кредитования на 0,5 процентного пункта. Новый диапазон ставок составит 12-13,5% годовых в рублях. «Для заявок по программе "Ипотека с государственной поддержкой" ставка снижена до 11,4% годовых. Ранее она составляла 11,9% годовых», - уточнили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Вячеслав Володин спикер ГД РФ / duma.gov.ru

Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин рассказал об обсуждении в Госдуме введения ответственности за отсутствие депутатов на пленарных заседаниях. Предлагается вычитать денежную сумму из зарплаты прогульщиков: «Речь идет об ответственности депутатов и взаимосвязи оплаты труда и посещения пленарных заседаний. Этот вопрос рассматривается, и звучат предложения от фракций. Когда депутат посещает пленарные заседания — это исполнение им депутатских обязанностей, если отсутствует, то в этом случае делаются вычеты из оплаты труда».

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который содержится под стражей по обвинению во взяточничестве, разрешили сыграть свадьбу в СИЗО, сообщает заместитель председателя ОНК Москвы, правозащитник Ева Меркачева: «Сам Белых об этом особо не распространяется. Однако, как стало известно, некоторое время назад следователь все же дал разрешение на проведение свадебной церемонии, после чего была бюрократическая бумажная волокита, и на данный момент уже назначен день свадьбы».

Голливудскую актрису Анджелину Джоли впервые заметили в обществе после сообщений о разводе с актером Брэдом Питтом. Журналистам удалось сфотографировать Джоли на калифорнийском курорте Малибу, где она осматривала новое съемное жилье. Актрису сопровождал старший брат Джеймс Хейвен и пятеро из ее шестерых детей (Шайло, Захара, Пакс, Нокс и Вивьен).

17 октября детский писатель Владислав Бахревский в ходе Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в Ставрополе заявил, что при Министерстве культуры России создано общество защиты русской сказки.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своим мнением о том, от кого или от чего нужно защищать русскую сказку. Более половины респондентов считают, что защищать сказку нужно от авторов глупых инициатив.