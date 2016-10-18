В прошедшее воскресенье в Гоа завершился саммит стран БРИКС. Лидеры стран-участниц договорились создать рейтинговое агентство объединения. Причем сделать это было условлено как можно скорее. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter сразу прокомментировал это событие: «Решив создать собственное рейтинговое агенство, лидеры стран БРИКС хотят преодолеть зависимость от западных агенств и лишить их монополии», — написал он.

Доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян считает, что это правильное и своевременное решение: «Оно продиктовано тем, что БРИКС на сегодняшний день создают свою собственную, скажем так, инфраструктуру: прототип объединенного банка, объединенные финансовые системы, биржи стран БРИКС и так далее. То есть создается некая система в рамках системы, это БРИКС в рамках мировой системы.

И для более корректного отображения оценочных показателей, рейтинговых показателей страны БРИКС хотят обращаться не к мировым системообразующим оценочным компаниям таким, как Standard & Poor's, Moody’s и Fitch, а именно создать свои, которые будут лучше знать специфику региона БРИКС, специфику компаний, бизнес, которые эти компании ведут, и присваивать им эти специфические свои внутренние рейтинги.

Это мера не политическая, она исключительно экономическая, для того, чтобы не получать недооцененные активы стоимости компаний внутри БРИКС, то есть чтобы оценка активов компаний была справедливой», — прокомментировал г-н Мартиросян это событие.

По мнению главного научного сотрудника Финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерия Абрамова, для объединения БРИКС это агентство станет полезным институтом, который со временем сможет конкурировать с агентствами большой тройки : «Думаю, необходимость создания рейтингового агентства государств, входящих в группу БРИКС, продиктована прежде всего стремлением получить более достоверную и объективную информацию об инвестиционном климате и надежности функционирования финансовых институтов стран группы БРИКС. Дело в том, что на волне финансово-экономического кризиса оказалось в какой-то степени подорвано значение таких ведущих международных рейтинговых агентств, как Standart&Poors и Fitch.

Первые сигналы об этом поступили еще во время азиатского экономического кризиса, когда эти ведущие мировые рейтинговые агентства предсказывали достаточно устойчивую финансовую стабильность финансовых и банковских институтов стран Азии, в частности, Японии и республики Корея. Оказалось, что прогнозы, которыми руководствовались международные инвестиционные центры, были недостоверными.

Второй аспект связан со вступлением в фазу мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов, и который продолжается сейчас. Могу сказать, что в этой связи финансовые институты тоже не получили необходимой информации о тех или иных возможных рисках. Поэтому если говорить о настоятельной необходимости, то это прежде всего вопрос, связанный с усилением взаимного доверия стран группы БРИКС и стремлением получения более объективных и независимых от ведущих рейтинговых агентств информации о возможностях привлечения инвестиций в экономики и, соответственно, о более достоверной, доверительной информации создаваемого рейтингового агентства», — поделился мнением Валерий Абрамов.

Председатель института МИРБИС Джомарт Алиев считает, что такая необходимость давно назрела: «Рейтинговое агентство достаточно высокого уровня, то есть общеэкокномическое, а не отраслевое, и при этом являющееся глобальным, то есть не ограниченным одной страной и одним экономическим укладом, — это крайне важный элемент в цепочке добавленной стоимости, потому что он позволяет расширять возможности, в том числе инвестиционные. Это важный элемент обеспечения экономического роста.

На сегодняшний день существует некоторое количество глобальных мировых агентств, это стандартная и всем известная большая тройка, но есть и несколько других. Все они были рождены в условиях «золотого миллиарда», то есть они отображают те экономические тренды и тенденции, которые присущи в качестве естественных странам «золотого миллиарда», в основном, конечно, находящимся под серьезным давлением со стороны американцев. Я не сторонник теории заговора, и не говорю о том, что все рейтинговые агентства являются агентами ЦРУ или что-то еще, но нельзя не признать то, что есть определенная кривизна, кривоватость в оценках, которые выставляют не только предприятиям, но и компаниям, фирмам, корпорациям, вплоть до стран. Это не вполне сообразно с той системой ценностей, которая распространена в странах с реальной экономикой.

Ни для кого не тайна, что экономика стран «золотого миллиарда» — это в большей мере такая финансово-деривативно ориентированная, если уж совсем простой язык использовать, она больше не про реальность, а про нашу модель этой реальности. Поэтому для стран, которые в совокупности представляют из себя немного меньше, чем половина населения земного шара (а я так понимаю, что на это объединение приходится три миллиарда человек) и четверть мирового валового продукта, создание такого рейтингового института можно считать уже давно назревшей, а, возможно, даже перезревшей идеей. Поэтому я это всячески приветствую», — заключил эксперт МИРБИС Джомарт Алиев.