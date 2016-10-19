После смены руководства Администрации президента и проведения парламентских выборов в этой структуре ждут реорганизации. С одной стороны, перестройка работы АП по итогам важных выборов стала традиционной, с другой — каждый раз этот процесс связан с новыми сложностями.

О том, что в Администрации президента уже активно обсуждается реорганизация, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Начаться реформа может с политического блока, который сразу после выборов возглавил Сергей Кириенко. Новая структура и штатное расписание должны появиться уже к концу года, хотя окончательные решения пока и не приняты.

Сергей Кириенко. Фото: kremlin.ru

Оба собеседника «Коммерсанта» рассказали, что при изменениях структуры внутри АП «наблюдается тенденция к укрупнению». Например, в политическом блоке АП могут быть слиты в одну структуру два управления, по внутренней политике и по общественным проектам. Характерно, что, судя по словам источников, над схемой структурного объединения двух управлений работает глава управления госслужбы и кадров президента Антон Федоров, который в 2012-2013 гг. был начальником управления по работе с регионами Росатома и, соответственно, знаком с новым первым замглавы АП Сергеем Кириенко.

Другой собеседник «Коммерсанта» рассказал, что реформа политического блока станет частью реорганизации работы всей АП под руководством ее нового главы Антона Вайно: сейчас идет согласование позиций, отчасти сроки связаны с бюджетным процессом, по итогам которого станет ясно, на какое количество кадров могут рассчитывать госструктуры.

Какое-то время назад обсуждался план оптимизации работы АП путем слияния различных структур. Так, управление внутренней политики может быть объединено с управлением общественных проектов; межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами — с управлением по социально-экономическому сотрудничеству с участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией; по общественным связям и коммуникациям — с управлением пресс-службы и информации; управления по вопросам госслужбы и кадров — с управлением по госнаградам; управления по обеспечению конституционных прав граждан — с управлением по работе с обращениями граждан и организаций.

Напомним, самая масштабная реорганизация АП произошла сразу после выборов 2004 года. Тогда число заместителей главы АП сократили с восьми до двух (эти позиции заняли Владислав Сурков и Игорь Сечин), а все остальные заместители стали помощниками президента. Например, глава государственно-правового управления президента Лариса Брычева до сих пор остается в этой должности и является при этом одним из ключевых сотрудников АП. Также в 2004 году сократилось число управлений: территориальное управление было влито в управление внутренней политики.

Совещание у президента РФ. Справа - Лариса Брычева Фото: kremlin.ru

В 2012-2013 годах новые структуры в АП создавались под пришедших на Старую площадь из правительства бывших министров в правительстве Владимира Путина. А управление по общественным проектам появилось в 2012 году после того, как глава государства заговорил о «духовных скрепах» во время послания Федеральному собранию.