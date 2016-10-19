Директор Департамента экологической безопасности и природопользования Курской области: За многолетнюю эксплуатацию АЭС не допустила опасных экологических нарушений

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Виктор Барышников, директор Департамента экологической безопасности и природопользования Курской области:

Воздействие Курской АЭС на окружающую среду минимально как в сравнении с нормативными показателями, так и в сравнении с другими предприятиями региона. Фактические выбросы основных загрязняющих химических веществ в 2015 году были меньше разрешенных объемов почти в шесть раз. Если фактический объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ в 2014 году составлял 30,2% от допустимого уровня, то в 2015 году – только 18,9%. Удельный вес влияния атомной станции на окружающую среду составляет менее 0,1% выбросов, 4,6% сбросов и 0,006% отходов в общем объеме по Курской области.

За многолетнюю эксплуатацию предприятие не допустило опасных экологических нарушений, которые могут оказать негативное воздействие на человека и окружающую среду, доказав тем самым, что на атомной станции существует система приоритетных действий по предупреждению негативного воздействия.

Курская АЭС располагает необходимыми ресурсами, оборудованием, технологиями для обеспечения экологической безопасности и охране окружающей среды.

На атомной станции неуклонно выполняются все установленные нормативы по соблюдению природоохранной деятельности и допустимого воздействия на окружающую среду. В настоящее время на атомной станции сертифицирована и функционирует система экологического менеджмента, соответствующая национальному и международному стандартам.