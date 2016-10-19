Зам начальника ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России: Долговременный мониторинг состояния здоровья населения города Курчатова не дает оснований для выводов о каком-то особом влиянии Курской АЭС

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Ольга Басова, заместитель начальника ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России по стационарному разделу работы и ГО:

Долговременный мониторинг состояния здоровья населения города Курчатова не дает оснований для выводов о каком-то особом влиянии Курской АЭС.

Наиболее информативные и объективные критерии оценки состояния здоровья населения не хуже, а лучше среднестатистических, регистрируемых вне пределов города.

В городе Курчатове – одни из самых высоких положительных демографических показателей в Курской области, здесь сохраняется положительный естественный прирост населения. Смертность в г. Курчатове стабильно низкая, ниже, чем в Российской Федерации почти в два раза.

Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от онкопатологии в городе Курчатове ниже соответствующих показателей по РФ и Центрального федерального округа.

Наличие в нашем городе такого предприятия как Курская АЭС поддерживает достигнутый уровень медицинского обслуживания всего населения, способствует развитию материально-технической базы, использованию передовых медицинских методик и технологий.