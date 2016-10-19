В России завершено развертывание так называемого «военного интернета» – системы для коммуникаций поздразделений Минобороны, называющейся «Закрытый сегмент передачи данных».

Как пишет газета «Известия», система не соединена с глобальным интернетом, а компьютеры, подключенные к ней, защищены также от подключений несертифицированных флешек и внешних жестких дисков. Издание отмечает, что частично система развернута на арендованной инфраструктуре «Ростелекома» и Минобороны.

Система включает в себя собственный почтовый сервис, по которому можно передавать секретную информацию, в том числе маркированную как информация особой важности. По сведениям источника газеты, хотя формирование системы завершено (сообщалось, что работы были окончены еще летом), ее предполагается расширять, устанавливая дополнительные терминалы доступа.

Новость о появлении «закрытого интернета» привлекла внимание СМИ и пользователей социальных сетей. Мнения, которые высказывались на этот счет, колебались от «Давно пора было это делать» и «Опомнились. Ну, лучше поздно, чем никогда» до «Мне кажется, он всегда был, только называли мы это не "интернет", а ЗАС (засекречивающая аппаратура связи – прим. ред) .... а так всё нормально».

Однако комментариев по существу фактически не было – если не считать замечаний о том, что это, скорее, интранет (внутренняя сеть какой-либо организации – прим. ред), чем интернет.

Отсутствие существенных комментариев закономерно, убежден Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив. В беседе с «Полит.ру» он отметил, что те, кто располагает сколько-нибудь достоверными сведениями о новой системе, не станут о ней рассказывать в силу ее назначения.

«Те, кто об этом знают, никогда этих сообщений не прокомментируют, потому что само функционирование этой сети должно быть гостайной. Поэтому те, кто знают, об этом не болтают. Я не знаю, поэтому я могу и поболтать.

Телефон в музее истории военной связи / pixabay.com

Могу предположить, что Минобороны и, возможно, какие-то ассоциированные с ним структуры и ведомства, делают некую закрытую сеть – более комплексную, чем просто интранет, с интеграцией некоторого количества элементов сети. Это, в принципе, обоснованная история, может быть, необходимая для интеграции некоторого количества систем. И, самое главное, это делается для того, чтобы могла вестись переписка, которая может содержать информацию, касающуюся гостайны, или даже иметь характер ДСП (для служебного пользования – прим.ред.), но ДСП в отдельном ведомстве. Это все делается, чтобы защитить информацию.

Поэтому можно предполагать (опять-таки, оговорюсь, что я ничего этого не знаю), что то, что в данном случае СМИ называют интернетом – это некоторая закрытая сеть, вероятно, имеющая некоторые атрибуты интернета. Например, какие-нибудь сервера, внутренний хостинг и тому подобное. Но называть это интернетом, в любом случае, немножко слишком смело. Интернет – это совокупность очень разрозненных сетей с децентрализованным управлением, очень тесно переплетенных между собой. А в данном случае речь идет о некотором закрытом сегменте сети.

Я не вижу в этом ничего выдающегося. Не представляю, как этот закрытый «интернет» может пересекаться с открытым – полагаю, что они существуют исключительно в параллельном режиме. Так? А почему об этом пишут, даже не знаю. Денег хотят, чтобы выделили на дальнейшее или что-то еще, может быть. Но явно не в связи с необходимостью, например, замены открытого интернета на закрытый интернет – это просто невозможно. Даже не вижу причин для большого внимания к этой теме», – сказал Иван Бегтин.

Комментируя вероятность реализации высказанных пользователями соцсетей опасений, что теперь, с появлением «закрытого военного», «открытый гражданский» интернет могут тоже закрыть, эксперт дал понять, что не считает это сколько-нибудь вероятным.

«Я бы не надеялся, что его закроют. Маловероятно, что подобное произойдет», – убежден Иван Бегтин.

Опасения пользователей относительно будущего российского интернета возникают время от времени в связи с различными инициативами российских ведомств. Так, еще в феврале газета «Ведомости» сообщила о предложении Минкомсвязи установить госконтроль за проходящим через Россию интернет-трафиком. По мнению авторов идеи, госорганам необходимо понимать устройство рунета, чтобы иметь возможность защитить его неких от внешних атак.

Сервера с базами данных / pixabay.com

В августе те же «Ведомости» написали, что Минкомсвязи разработало закон о полном контроле над рунетом, а затем стало известно, что Федеральная служба охраны может стать оператором российского государственного сегмента интернета. Соответствующий законопроект был опубликован на портале информации о подготовке нормативных актов.

Добавим, что в конце сентября Наталья Касперская, член рабочей группы при Администрации президента и гендиректор InfoWatch подтвердила газете «Коммерсантъ» информацию о намерении властей взять под контроль расшифровку всего интернет-трафика России.