Центральный банк нашел новые угрозы для снижения инфляции в стране. Теперь в ЦБ обратили внимание на падение оборотов розницы, которое продолжается уже 21 месяц подряд, а также на усугубление неравенства, которое может привести к исчезновению семей со среднем достатком, которые наиболее чувствительны к процентным ставкам и ценам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ, которые должны быть опубликованы в среду, 19 октября.

В ЦБ считают, что сильное расслоение по доходам уменьшает гибкость цен при спросе и усложняет задачу контроля над инфляцией. Наименее обеспеченные домохозяйства, как правило, не имеют ни сбережений, ни доступа к кредиту, в любом случае тратят заработанное на товары первой необходимости и потому почти не реагируют на изменения процентных ставок ЦБ. Семьи с большим доходом, наоборот, не чувствительны к политике ЦБ, так как тратят слишком маленькую долю своих доходов на главные товары.

Именно домохозяйства со средним доходом чувствительны к изменениям процентных ставок и потребительских цен, что, соответственно, стимулирует производителей адаптироваться к изменениям в их спросе.

Таким образом оказывается, что изменение процентной ставки (главный инструмент в руках Центрального Банка по контролю над ростом цен) уже не столь эффективно.

Тем временем различные министерства пытаются приспособиться к новой реальности. Так, Министерство труда предлагает индексировать социальные выплаты в стране всего один раз в год по фактической инфляции, а не два раза в год с использованием прогнозируемой инфляции. Предполагается, что новый порядок может быть введен с 1 января 2018 года.

А вот Дмитрия Медведева, судя по всему, больше волнуют проблемы автомобилестроения. Есть теория, что государство должно поддерживать эту отрасль экономики, так как она обеспечивает высокую степень переработки и занятость большого числа людей. В итоге это, правда, приводит к субсидирование достаточно хорошо обеспеченных людей, которые могут, в принципе, позволить себе купить автомобиль. Впрочем, если вспомнить жалобы ЦБ на исчезновение среднего класса, может быть это и не так плохо.

Как бы то ни было, Дмитрий Медведев в ходе рабочего совещания поручил продлить на 2017 год программы господдержки автопрома, легкой промышленности, транспорта и сельхозмашиностроения. Минэкономразвития должно разработать план по обеспечению стабильного социально-экономического развития страны на следующий год до 1 декабря.

Совещание о ходе реализации плана действий в экономике в 2016 году и поддержке приоритетных отраслей в 2017 году. Фото пресс-службы правительства РФ

При этом премьер признал, что ситуация в экономике остается непростой, «хотя инфляция по стране в этом году значительно снизилась». Это связано с замедлением роста цен на продукты и более низкой индексацией тарифов на ЖКХ. Уровень безработицы остается в цифрах прошлого года (5,6%), однако реальные доходы населения уменьшились, люди меньше тратят, что «не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатель розничной торговли».

В связи с этим Медведев напомнил, что в 2015 году власти поддержали ряд приоритетных отраслей промышленности, было выделено более 195 млрд рублей, почти половина которых взята из антикризисного фонда. Меры поддержки, уверен премьер, позволили увеличить объем рынка продаж автобусов. Спрос на легковые автомобили снизился на 14%, но без механизмов поддержки этот показатель мог бы быть еще меньше. Существенно вырос уровень производства вагонов железнодорожного подвижного состава. Также благодаря решениям правительства были закуплены автомобили скорой помощи и школьные автобусы.