Директор Курской АЭС: Цели полигона АЭС – обеспечить безопасность при размещении и хранении производственных отходов и исключить их вредное воздействие на человека и окружающую среду

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Вячеслав Федюкин, директор Курской АЭС:

Полигон для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, планируется использовать для централизованного сбора и размещения на хранение твердых промышленных отходов Курской АЭС данного типа, то есть нерадиоактивных отходов.

Любые отходы представляют экологическую проблему. Поэтому цели объекта – обеспечить безопасность при размещении и хранении производственных отходов, исключить их вредное воздействие на человека и окружающую среду.

На полигоне будут размещаться, и храниться две группы отходов Курской АЭС. Это сухие солевые плавы - новый нерадиоактивный вид отходов, для которого на данный момент у нас нет хранилищ. Другой вид отходов - отходы различного состава – бывший в употреблении пластикат, кровля с главных корпусов энергоблоков и тому подобное, с содержанием радионуклидов до 100 кБК\кг (очень низкоактивные отходы).

Подчеркну: оба вида отходов, которые будут размещаться на полигоне, отнесены к нерадиоактивным. Они не требуют высокой степени изоляции и радиационной защиты, но при их хранении должны соблюдаться правила радиационной безопасности.

Каждому виду производственных отходов данного типа соответствует свой тип специальных сооружений для хранения.

При выборе методов обезвреживания и хранения отходов данного типа рассматривались различные варианты. Избранный вариант – самый простой, доступный и надежный.

Строить полигон нам надо обязательно, альтернативы нет. В соответствии с нормативным документом атомная станция должна решить проблемы хранения производственных отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах.

Объект входит в состав единого производственно-технологического комплекса по выработке электроэнергии. И отсутствие его приведет к прекращению ремонта и модернизации энергоблоков Курской АЭС, что недопустимо.

На полигоне будут размещаться исключительно производственные отходы Курской АЭС. Прием отходов из других регионов и атомных электростанций проектом не предусмотрен.