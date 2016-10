«Коммерсантъ» в статье «Редкая гривна долетит до середины Днепра» пишет о новом раунде украинских санкций против России.

В статье «Интуристам поднимают тарифы» написано, как за счет них заработают отельеры.

«Депутаты вносят поправки в посещаемость»: КПРФ и «Справедливая Россия» не согласны на ужесточение дисциплины в Госдуме.

«Ведомости» пишут: «Минэкономразвития предлагает мораторий на рост страховых взносов для предпринимателей». Это, уверены чиновники, позволит вывести их из тени.

«Возвращение России в "нормандский формат" не связано с событиями в Алеппо, уверяет Кремль»: это способ наладить утраченный в Сирии контакт, объясняют эксперты.

«России не избежать либерализации экспорта газа»: так считает австралийская Skyland Petroleum, покупающая месторождение нефти и газа в Якутии.

Денежные переводы из России на Украину станут дороже, пишет РБК в статье «Санкции против своих».

«Князю поставили на вид»: ЮНЕСКО потребовало отчет о монументе на Боровицкой площади.

Почему Россия прекратила удары по Алеппо, объясняется в статье «Нажали на паузу».

«Известия» пишут: «Грузия и Россия задумались о возобновлении дипотношений». Григорий Карасин и Зураб Абашидзе в Праге обсудят проблемы сотрудничества двух стран.

«В России появился военный интернет»: закрытый сегмент передачи данных позволяет подразделениям Минобороны безопасно обмениваться секретной информацией.

«Регионы в большом госдолгу»: замещение более дорогих коммерческих кредитов на кредиты из федерального бюджета привело к тому, что многие субъекты просто сели на шею государства.

«Газета.ru» в статье «Апокалипсис не сегодня» пишет, почему взятие города Дабик нанесло сокрушительный удар по идеологии ИГ.

«Баку в "Поток" не верит»: президент Азербайджана не поверил в российский проект экспорта газа в Турцию.

«Путин и Кириенко идут на "Фронт"»: первым мероприятием Сергея Кириенко в новой должности станет визит на форум ОНФ.

The Economist пишет про отношения Анкары и Брюсселя.: «Турция и ЕС: лицемерие — это не так уж плохо» (Turkey and the EU: Two cheers for hypocrisy). Разговоры о возможности принятия Турции в ЕС, считает автор, — это, конечно, такая несмешная шутка. Но какой бы она ни была неостроумной, пусть она лучше остается шуткой.

«Протесты в Эфиопии: скольжение к хаосу» (Protests in Ethiopia: A slide towards chaos). В Эфиопии подавляют протесты. Некогда Эфиопия была излюбленной страной инвесторов, но теперь она становится репрессивной и опасно приближается к хаотическому состоянию.

Bloomberg: «Eurostar сокращает сотрудников и урезает расписание, потому что Brexit дает о себе знать» (Eurostar Cuts Jobs and Timetables as Brexit Bites). Железнодорожная компания Eurostar сократит число рабочих мест и снизит частоту сообщения между Лондоном и континентом, потому что после решения Британии отделиться от ЕС снизился пассажирский спрос.

«Обама ожидает "трудной битвы" в Мосуле» (Obama Expects ‘Difficult Fight’ in Mosul). Президент США Барак Обама во вторник заявил, что борьба за Мосул, по его мнению, будет тяжелой, но в итоге увенчается победой иракского правительства.

The Wall Street Journal пишет про китайскую экономику. «Китай — миру: Нам больше не нужны ваши фабрики» (China to World: We Don’t Need Your Factories Anymore). Когда-то китайские производители покупали высокотехнологичные материалы у зарубежных фирм. Теперь они могут покупать это у своих фирм, и это меняет систему мировой торговли.

«Обама критикует позицию Трампа по отношению к России» (Obama Questions Trump’s Approach Toward Russia). Обама во вторник раскритиковал недавние высказывания республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа о российском президенте Владимире Путине. По мнению Обамы, такие заявления о Москве «беспрецедентны в американской политике».