Директор украинского конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев рассказал, что Украина предложила создать на Луне экспериментальную базу и, более того, у украинской космической отрасли есть полный комплекс технологий для обеспечения полетов на Марс.

На первый взгляд, обсуждение идеи колонизации Луны в стране, которая фактически находится в состоянии дефолта может показаться смешным. Однако у украинских предприятий действительно есть хорошие наработки, которые необходимо продать как можно быстрее, так как технологии дешевеют с каждым днем.

В конце концов, частной космонавтикой уже никого не удивишь — а заработать на ней пока удается далеко не всем. Если у Украины получится, то это будет по крайней мере интересно.