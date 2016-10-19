Глава г. Курчатова Курской области: С вводом в эксплуатацию полигона для размещения отходов безопасность станции выходит на более высокий качественный уровень

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Игорь Корпунков, глава г. Курчатова Курской области:

Курчатов – экологически чистый город, высокое качество жизни в котором обеспечивает градообразующее предприятие. Курская атомная станция постоянно развивается, затрачивая значительные средства на модернизацию, повышая тем самым экологическую, радиационную, эксплуатационную безопасность. С вводом в эксплуатацию полигона для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, безопасность станции выходит на новый, более высокий качественный уровень.

В настоящее время отсутствуют всякие сомнения по вопросу безопасности деятельности Курской АЭС по обращению с отходами, а строительство нового, современного, хорошо защищенного полигона значительно способствует укреплению данного мнения не только среди специалистов, но и в широких кругах городского населения и общественности.