Начальник отдела охраны окружающей среды АО «Атомпроект»: Технические решения по сооружению и эксплуатации полигона обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта

Зам главного инженера Курской АЭС по радиационной защите: Строительство и эксплуатация полигона не изменят нынешнее благополучное экологическое состояние региона

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Владислав Костылев, начальник отдела охраны окружающей среды АО «Атомпроект»:

При эксплуатации, проведении ремонтных работ, выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии, включая АЭС, наряду с радиоактивными отходами (РАО) образуются отходы с удельной активностью более 0,1 кБк/кг, но ниже границы отнесения отходов к радиоактивным. Данные отходы отнесены к категории производственных отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах.

В соответствии с основными правилами организации радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) и нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009) такие отходы подпадают под действие норм радиационной безопасности, что не позволяет снять их с контроля как техногенный источник облучения. В то же время они не требуют высокой степени изоляции и радиационной защиты.

С 2010 года обращение с производственными отходами, содержащими радионуклиды в допустимых пределах, регламентируется нормативным документом санитарными правилами «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды» (СП 2.6.6. 2572-2010). В соответствии с нормативным документом атомная станция организует на своей территории пункт захоронения производственных отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах.

На Курской АЭС это солевой плав, продуцированный комплексом переработки жидких РАО, и отходы различного состава – бывший в употреблении пластикат, кровля с главных корпусов энергоблоков и тому подобное.

При этом допускается хранение таких отходов вместе с обычными производственными отходами промышленных предприятий, но на отдельной площадке с обоснованием безопасности.

Конструктивно первый вид отходов – бочки с солевым плавом будут находиться в отсеках бетонного блока с толщиной внутренних и внешних стенок 400 миллиметров. Стенки железобетонные с армированием. Внутренняя облицовка стен отсеков – материал, стойкий к длительному воздействию агрессивных веществ, содержащихся в загружаемых материалах, и исключающий попадание влаги на бетон.

После заполнения отсека хранения пустоты между бочками заполняются песком. Затем отсек закрывается железобетонной плитой перекрытия. После того как сооружение будет заполнено, над ним возводится многослойный покрывающий экран общей толщиной 2 метра. Такие же экраны используются для сооружений с размещенными отходами второй группы (различного состава).

Второй тип отходов изолирован покрывающими и подстилающими экранами. Толщина покрывающих экранов – более двух метров слоев земли, щебня, крупных камней, песка, бетонитового покрывала и других составляющих. Подстилающие экраны – толщиной 1,7 метров железобетонных плит, суглинка, песка, щебенки, бетонитового покрывала.

Основные технические решения по сооружению и эксплуатации полигона обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта, соответствуют требованиям нормативной документации и сложившейся практике (в том числе за рубежом).