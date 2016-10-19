На общественных слушаниях по Курской АЭС жители региона убедились в ее необходимости и безопасности

17 октября 2016 года в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах. В тот же вечер прошли общественные слушания по проектной документации данного объекта. Об этом сообщила пресс-служба Курской АЭС.

В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773.

Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца.

С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.



Полигон является природоохранным сооружением. Основные технические решения по сооружению и эксплуатации полигона и предусмотренные мероприятия по охране окружающей среды обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта, соответствуют требованиям нормативной документации.

Негативное воздействие полигона на все природные составляющие (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва, геологическая среда, растительность, животный мир) и на население либо отсутствует, либо сведено к минимуму. Строительство и эксплуатация нового объекта безопасны, они не изменят нынешнее благополучное экологическое состояние региона.

С этими выводами докладчиков согласились практически все из 26 выступивших жителей Курской области.

«Новый объект - это еще один важный шаг в повышении безопасности атомной станции, следование грамотной экологической политике, соблюдение всех необходимых норм и правил природоохранной деятельности», - отметил первый заместитель председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области Юрий Овсянников. – Станция говорит: безопасность превыше всего. И мы получаем тому реальные подтверждения в виде строительства современных объектов».

«Без мнения, без позиции населения никакие решения по строительству новых объектов у нас не принимаются, - подчеркнул директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. - Строить полигон нам надо обязательно, альтернативы нет. В соответствие с нормативными документами атомная станция должна решить проблемы хранения производственных отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах. Будем делать это надежно и безопасно».

«Всем известно, насколько надежно защищена конструктивно и системами безопасности сама атомная станция. То же самое мы видим и в отношении ее нового объекта, - отметила Марина Малец, учитель курчатовской гимназии № 2.

«У меня есть основания полностью доверять АЭС, - выразила свою точку зрения на слушаниях жительница города Инна Берлизева. - Кроме прочей, ей присуща и информационная надежность. За всю историю Курчатова не было случая, чтобы информация Курской АЭС не подтвердилась. То, же самое происходит и по объекту, о котором мы сегодня говорим. В проекте всё продумано, рассчитано, в том числе, и на случай возникновения гипотетических ситуаций».

По итогам обсуждений глава города Курчатова Игорь Корпунков объявил общественные слушания состоявшимися. Он ознакомил горожан с дальнейшей процедурой учета мнений горожан при оформлении протоколов слушаний.

Предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, по-прежнему доступен для изучения и предложений общественности. В течение 30 дней с момента проведения слушаний по нему будут приниматься замечания. Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц будут учтены в окончательном варианте материалов ОВОС.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4, которые работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Курская АЭС в составе АО «Концерн Росэнергоатом» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Станция расположена в 40 км юго-западнее г. Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 году. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.