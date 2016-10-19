Конкурентные закупки Росатома выросли в объемах в два раза

Конкурентные закупки Росатома выросли в объемах в два раза – с 400 млрд рублей до 800 млрд рублей. Количество конкурентных закупок при этом увеличилось в сорок раз – с 20 млрд руб. до 800 млрд руб. Об этом с ходе открытия VIII Международного форума поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016» заявил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Максим Овчинников, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы:

Госкорпорация «Росатом» традиционно является своеобразным «донором» лучших практик в сфере закупочной деятельности. Мы совершенно согласны с тем, что построение новой эффективной системы регулирования закупочной деятельности в Российской Федерации невозможно без тесного сотрудничества регуляторов и таких госкорпораций. Современные условия функционирования и развития рынков требуют от нас быстрого принятия решений, а также создания эффективной системы регулирования, позволяющей постоянно повышать конкурентоспособность российских компаний.

В этом плане мы должны создавать все необходимые условия для повышения степени адаптационных возможностей российских компаний, в том числе в закупочной деятельности, и в процессах управления качеством продукции, повышения финансовых и иных результатов.

Я уверен, что в ближайшей перспективе Росатом – это как раз та корпорация, в кооперации с которой мы сможем вывести на новый уровень законодательство в сфере закупочной деятельности.