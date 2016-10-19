Зампредседателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области: Курская АЭС всегда очень ответственно и квалифицированно занимается проблемой отходов

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Юрий Овсянников, заместитель председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области:

Руководство региона заинтересовано в стабильной, надежной и безопасной работе одного из крупнейших предприятий. Электроэнергетика – базовая отрасль экономики, один из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты всех уровней. Поэтому развитие производственной инфраструктуры Курской АЭС всегда находится в поле пристального внимания областной администрации.

Что касается темы сегодняшних общественных слушаний, то Курская АЭС всегда очень ответственно и квалифицированно занимается проблемой отходов. Здесь сложилась эффективная система работы с ними. Существуют не только различные установки и оборудование, позволяющее сократить объемы, перевести отходы в более безопасное физическое состояние. Используются самые современные технологии для грамотного хранения всех видов отходов. Полигон для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, - это еще один важный шаг в повышении безопасности атомной станции, следование грамотной экологической политике, соблюдение всех необходимых норм и правил природоохранной деятельности.

Особое внимание мы обращаем на то, что здесь будут размещаться только те отходы, которые возникли при эксплуатации Курской АЭС. Никакие другие отходы не попадут на территорию нашего региона.

Все это повышает доверие населения области к работе Курской АЭС. Станция говорит: безопасность превыше всего. И мы получаем реальные подтверждения в виде строительства современных, инновационных объектов.

Атомная станция – надежная основа социальной стабильности и дальнейшего развития Курской области. Платежи КуАЭС в областной бюджет составляют более 2 миллиардов рублей в год. Несколько миллиардов рублей получают ежегодно предприятия области от выполнения контрактов с атомной станцией. За этими цифрами - занятость сотен курян, их стабильный, высокий заработок, социальное благополучие.