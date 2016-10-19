Конкурентные закупки Росатома выросли в объемах в два раза – с 400 млрд рублей до 800 млрд рублей. Количество конкурентных закупок при этом увеличилось в сорок раз – с 20 млрд руб. до 800 млрд руб. Об этом в ходе открытия VIII Международного форума поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016» заявил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Если в 2011 году объем конкурентных закупок в атомной отрасли составлял 418 млрд руб., то в 2015 году он достиг 643,59 млрд руб., а по итогам этого года запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 786,84 млрд руб. В 2017 году ожидается, что этот показатель превысит 800 млрд рублей.

По словам Лихачева, каждый день Росатом проводит закупок на 2,5 млрд рублей для 140 предприятий. При этом доля малых предприятий значительно превышает предусмотренную законодательством норму и составляет 22 предприятия с суммой закупок в 150 млн рублей.

Практически все закупки проводятся с помощью электронных площадок. Совокупная экономия от повышения эффективности закупочных процедур в атомной отрасли за семь лет приближается к 500 млрд рублей. Благодаря этому Росатом стал примером для многих российских компаний в закупочной деятельности.

Говоря о будущем госкорпорации, глава Росатома отметил, что на сегодня главный вызов – это двукратное увеличение количества заказов, в первую очередь за рубежом. «Наша программа на ближайшие десять лет – это строительство до 40 энергоблоков в 15 странах с общим объемом финансирования до 150 млрд долларов», - сообщил Алексей Лихачев.

В связи с этим Росатому необходимо подойти к новому качеству закупочных процедур, принимая во внимание такие ключевые факторы как совершенно другие физические объемы и количество поставщиков, жесткие требования международных договоров, подписываемых как на уровне госкорпорации, так и на межправительственном уровне для реализации крупных проектов, а также крайне принципиальные требования законодательства стран-партнеров. Одно из требований подразумевает предварительный аудит всех поставщиков со стороны стран-заказчиков. Глава Росатома призвал поставщиков атомной отрасли совместно с госкорпорацией готовиться к этим жестким требованиям мирового рынка как в области финансирования, так и в сфере технического регулирования.

Алексей Лихачев также выразил надежду, что совместно с Федеральной антимонопольной службой будет разработано более эффективное закупочное законодательство для уникальных технически сложных проектов. Он пообещал, что все позитивные наработки атомной отрасли в сфере открытости закупочных процедур, предварительного информирования потенциальных поставщиков о планируемой закупочной деятельности будут сохранены.