Новость дня

Депутаты Законодательного собрания Омской области отказались рассматривать предложение, поступившее от ряда местных жителей, о переводе региона в другой часовой пояс.

«Мы считаем, что ничего трогать не надо», — сказал руководитель комитета по законодательству областного парламента Сергей Калинин на заседании в среду. Он отметил, что подобные обращения носят единичный характер, и среди них больше аргументов за переход на Тюменское время и двухчасовую разницу с Москвой, нежели четырехчасовую при переходе в одну зону с Новосибирском. Сейчас Омская область остается единственным регионом, сохраняющим трехчасовую разницу с Москвой.

Антиновость дня

Уведомление о проведении гей-парада и ЛГБТ-митинга поданы в городскую администрацию Брянска. В заявке говорится о шествии 300 человек по маршруту от Трудовой улицы через улицу Горького к Набережной.

Участник ЛГБТ парада / pixabay.com

Что касается даты проведения гей-парада и ЛГБТ-митинга, то их организаторы указали ряд дат в начале ноября — на выбор местных властей.

В сентябре-октябре этого года активисты ЛГБТ-сообщества получили отказ от администраций городов ЦФО в проведении митингов и шествий в поддержку гендерных меньшинств в России.

Непонятная новость дня

Депутаты Курултая Башкирии предлагают сократить количество народных избранников, работающих на постоянной основе, до 19 человек. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента 27 октября.

После досрочного освобождения от должности зампреда комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Михаила Бугеры в связи с его назначением депутатом Госдумы в башкирском парламенте образовался вакантный мандат. Парламентарии предлагают сократить его.

Со ссылкой на спикера Константина Толкачева в пресс-службе парламента объяснили, что «изменение численности депутатов обусловлено наработанной практикой функционирования Госсобрания и направлено на оптимизацию расходов бюджетных средств региона».

Ассорти

Уникальные операции по имплантации устройства Watchman впервые проведут в Курганском областном кардиологическим диспансере, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Три высокотехнологичные операции на сердце у пациентов с фибрилляцией предсердий (мерцательная аритмия) пройдут 20 ноября.

Операция в хирургическом отделении / pixabay.com

На сайте департамента сообщается, что фибрилляция предсердий — наиболее распространенная форма аритмии. Лечение этого заболевания с помощью разжижающих кровь препаратов имеет ряд побочных эффектов. В последнее время развиваются альтернативные направления для предупреждения инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий.

* * *

Государственный совет Крыма в среду назначил первым вице-премьером Крыма Игоря Михайличенко вместо Михаила Шеремета, избранного депутатом Госдумы России на выборах в сентябре. Ранее Михайличенко ранее работал помощником главы Крыма Сергея Аксенова.

Также Госсовет назначил Наталью Маленко первым вице-спикером регионального парламента вместо Константина Бахарева, избранного депутатом Госдумы России на выборах в сентябре. Маленко до этого возглавляла комитет Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов.

* * *

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу постановление о парламентской комиссии по этике, которая будет оценивать поведение народных избранников.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров отметил, что создание комиссии продиктовано законом «О статусе депутата Законодательного собрания». В состав комиссии войдут пять парламентариев, а также начальники юридического управления и пресс-службы.

Комиссия будет рассматривать поведение не только депутатов, а всех людей, работающих в стенах Мариинского дворца. Если поведение парламентария будет признано недостойным, он может быть лишен права выступления на одном или двух заседаниях Законодательного собрания.