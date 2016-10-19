Зам главного инженера Курской АЭС по радиационной защите: Строительство и эксплуатация полигона не изменят благополучное экологическое состояние региона

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Андрей Щиголев, заместитель главного инженера Курской АЭС по радиационной защите:

Объекты атомной энергетики сооружаются со значительным запасом прочности, чтобы исключить какие-либо неприятные ситуации. В числе технологических решений по безопасности данного объекта – выбор площадки и разделение территории на производственную и вспомогательную зоны. Производственная зона – это нечто вроде зоны контролируемого доступа на самой АЭС, со строгими правилами доступа и нахождения там людей и оборудования.

Сам полигон будет создан на площадях, отведенных Курской АЭС, что не требует изъятия дополнительных территорий, изменения ландшафта или проведения гидротехнических работ.

Полигон удалён от населенных пунктов на расстояние в 4-6 раз большее, чем требуют нормы.

Площадка полигона находится в районе действия постов контроля системы АСКРО Курской АЭС. Это позволяет контролировать радиационную обстановку как на территории полигона, так и на прилегающей местности.

Радиационную безопасность обеспечивает глубокоэшелонированная защита в виде физических барьеров – первичной упаковки, подстилающего и покрывающего экранов. Естественно, будет организована противопожарная защита, система физической защиты исключит несанкционированный доступ на полигон.

Негативное воздействие полигона на все природные составляющие (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва, геологическая среда, растительность, животный мир) и на население либо отсутствует, либо сведено к минимуму. Сбросы радиоактивных вод в водоемы исключены. Для контроля подземных вод проект предусматривает устройство наблюдательных скважин.

Объект имеет все необходимые защитные меры в отношении различных природных сред.

Все гипотетические ситуации изучены. Выполненный анализ их влияния на окружающую среду говорит о незначительности вредных воздействий.

Но главный упор в проекте сделан на своевременное предупреждение нежелательных ситуаций. На это нацелены подготовка персонала, природоохранные мероприятия. Среди последних - локальная система очистки ливневых стоков, оборотное водоснабжение в пункте дозиметрического контроля и дезактивации, перекачка бытовых стоков на существующие очистные сооружения Курской АЭС. Предусмотрены очистка отходящих газов при проведении работ в механических мастерских, шумозащитные мероприятия.

Строительство и эксплуатация полигона безопасны, они не изменят нынешнее благополучное экологическое состояние региона.