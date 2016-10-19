Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Семенов уволен со своего поста. Это случилось через несколько дней после того, как ему исполнилось 66 лет – через день после того, как появилось и якобы было опровергнуто неофициальное сообщение о его скорой отставке.

Алексей Семенов, математик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат премий президента России и правительства России, выпускник МГПУ, стал ректором МПГУ в сентябре 2013 года: академик РАН Виктор Матросов, занимавший этот пост с 1987 года, был уволен после скандала с липовыми диссертациями.

До того, как возглавить МПГУ, Семенов в течение 11 лет был ректором МИОО, Московского института открытого образования (точнее, руководил им с 1993 года, но до 2002 года этот вуз назывался Московским институтом повышения квалификации работников образования). По мнению некоторых школьных учителей, это проявилось в некоторой отъединенности его представлений об образовании от реальности.

Марина Черушева, учитель в московской гимназии 1520, оценивая статью Семенова об образовании, которую он опубликовал уже будучи ректором МПГУ, написала: «Семенов из МИОО. Структуру эту, во многом оторванную от школы, "доедает" его более сановный и молодой двойник-МЦКО. Потому, наверное, очки розоватые и тезисы [в его статье – прим.ред.] "апрельские".»

Уже в 2014 году, согласно публикациям СМИ, у Семенова возник конфликт с преподавателями МПГУ из-за разницы подхода к образованию, сказавшейся в ходе начатой им реформы. В частности, противником подхода, который считал более подходящим новый ректор, выступил проректор МПГУ Алексей Лубков.

Как объяснял сам Семенов, Лубков выдвигал требования сохранить прежнюю систему образования, «ориентированную в основном на профессора, его научные интересы», тогда как он, Семенов, предлагал переориентировать курс на студента и даже нацелить на школы.

Конфликт привел к увольнению Лубкова. Как утверждали источники газеты «Московский комсомолец» в МПГУ, Семенов не лишился своего поста лишь из-за покровительства тогдашнего министра образования Дмитрия Ливанова, однако заслужить хорошее отношение преподавателей ему не удалось. Именно это, по их оценке, привело к тому, что, со сменой министра образования возник и вопрос о смене ректора МПГУ.

Для недовольства у преподавателей были различные причины. В феврале 2015 года стало известно, что на базе МПГУ, присоединив к нему Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова (МГГУ), создадут новый педагогический вуз, и возглавит его ректор МПГУ Алексей Семенов. Тогда сообщалось, что концепция развития нового вуза будет разработана в течение трех месяцев.

Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив, комментируя эту информацию, отметил:

«А вот в этой истории мы Министерство образования поддерживаем. Слияние вузов позволяет сделать систему хоть как-то управляемой. Вообще, во всем что касается борьбы с липовыми вузами и учеными степенями, команда Ливанова делает очень много - особенно учитывая, какое сопротивление, какие коррупционные связки им приходится преодолевать. Управлять развитием пока получается хуже - просто потому, что этим должна заниматься отдельная команда, нельзя одной рукой постоянно резать, а другой выращивать. Но все равно молодцы.»

Эдурад Пройдаков, главный аналитик в АНО «Модернизация», возразил ему:

«Позвольте с этим не согласиться. Кроме очень болезненного процесса самого слияния, оно вызывает множество негативных явлений, начиная с уменьшения разнообразия -- сокращаются факультеты и кафедры, уменьшается соответственно нагрузка и происходит увольнение профессорско-преподавательского состава, причём в подавляющем большинстве случаев по формальным признакам. Ливановская бюрократия душит вузы. В итоге страна скатывается в рейтинге вузов на всё более далёкие позиции. По этому пункту, конечно, можно спорить, но это объективный процесс. Давно предлагал разделить Минобр на Минобр и Комитет по науке».

Само слияние происходило осенью и, по свидетельствам очевидцев, было плохо организовано, что тоже не прибавило Семенову популярности. Александр Сердюк, выпускник ЛИКИ (ныне – СПбГУКиТ, Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения) 5 октября 2015 года написал:

«Заехал на днях по служебной надобности в МГГУ имени Шолохова. Его по приказу Ливанова сливают с МПГУ (бывший имени Ленина). Сливают прямо сейчас. Это какой-то аЦЦЦкий п***!!!! Деканаты не работают, расписаний занятий нигде нет. Кто в какой аудитории должен слушать лекции, а кто в какой читать – никто не знает. Преподы разыскивают своих студентов и почти штурмом берут первые попавшиеся аудитории.

Настроение, что у студентов, что у преподов х***. Первые совершенно не понимают, что будет завтра. Как объединят программы обучения, если дисциплины в каждом вузе читались по разным программам, разному количеству часов и даже на разных курсах? А преподы вообще в ах***! Большинство их просто сокращают и выкидывают. Почти все кафедры и ректораты остаются за МПГУ, а "шолоховцев" пачками выгоняют на улицу.

В общем, это не "объединение вузов", а обыкновенный погром с разорением отличного вуза! На очереди "слияние" МАТИ с МАИ. Вот повеселимся!»

Между тем и недовольство, связанное с изменением образовательной программы в МПГУ, не исчезало. Противники «неакадемической» системы утверждали, что в результате падает и качество образования, а преподавателям из-за требований администрации вуза становится не то что трудно, а практически невозможно работать.

15 сентября 2015 года на странице Василия Жаркова, выпускника МПГУ, заведующего кафедрой политических и правовых учений, руководителя программ «Глобальная политика и современная история» (британский бакалавриат) и «Международная политика» (британская мегистратура) в Московской высшей школе социальных и экономических наук появилась перепечатанная в группе «Профсоюз «Университетская солидарность»» публикация:

«Сегодня очередные "эффективные менеджеры", пришедшие к руководству в МПГУ, быв. МГПИ им. Ленина, потребовали в качестве свидетельства "профпригодности" ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ФОТОГРАФИИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИСУТСТВИЕ И РАБОТУ в библиотеке, музее, архиве, на экскурсии со студентами и т.п. Вообще фотографировать каждый свой шаг, чтобы сразу было видно, делом человек занимается или нет.

Профсоюз "Университетская солидарность" выступает со встречным требованием: А не поставить ли в кабинетах ректоров и проректоров видеокамеры для контроля их занятий?»

«Всюду проблемы, вызванные реформированием вузов по либерал-министерски, ведут к ухудшению качества преподавания, знаю это по МПГУ, и к обогащению административных звеньев, рулящих реформами без контроля со стороны профессионального вузовского сообщества», – писал в ноябре 2015 года Владимир Бородич, бывший сотрудник МПГУ, а ныне – преподаватель Института Дальнего Востока Российской Академии Наук ИДВ РАН.

В то же время некоторые бывшие выпускники МПГУ считали, что Алексей Семенов – именно тот ректор, который нужен их вузу. Высоко оценивали результаты его работы и официальные лица: 28 июля 2016 года Алексей Семенов указом президента России был награжден Орденом Почета. Как пояснялось в сообщении на сайте МПГУ, орден был присужден «за заслуги в развитии науки, образования, подготовки квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу».

В августе 2016 года в фейсбук появилась публикация, распространенная еще одним противником стратегии Семенова историком Евгением Спицыным, выпускником МПГУ. Сообщалось, что она представляет собой письмо Евгению Спицыну от студента МПГУ, недовольного качеством образования в вузе. Приводилось имя студента, фамилия была удалена.

«… Поступив на бюджет в МПГУ на геофак (куда, кстати, мечтал поступить ещё в 8-м классе), я не менее ужаснулся. Первые две недели сентября мы не учились вовсе! Ректор Семёнов совместно со своей женой Булин-Соколовой Еленой Игоревной (которая работает в МПГУ в Институте детства) придумали т. н. «погружение», т. е. для адаптации вчерашних школьников к вузовской среде нужно их постепенно влить в эту среду, используя при этом всякие развлекательные методики. Доходило даже до танцев! И это только на геофаке такое «погружение» заняло две недели, многие студенты первокусники других факультетов и институтов весь сентябрь пели и плясали, вместо посещения лекций и семинаров. Часть преподавателей геофака просто возмутились, назвав всё это: «Детскими играми». Но это часть беды.

День командообразования у первокурсников географического факультета МПГУ. Фото: МПГУ

<…>Оказалось, фундаментальной географии нас учить не собирались! В учебном плане сократили всё, что можно! Преподаватели были бы рады давать нам много, т. к. на нашем факультете всё-таки ещё сохранилась та «старая гвардия» советских педагогов, но часов не давали. Доходило до того, что физкультуры и английского языка было больше, чем землеведения (а это — основа физической географии), психологии и педагогики. <…>

Второй семестр начался с практики в детском саду. Так и не понял и, наверное, не пойму никогда, зачем мне, будущему учителю географии, подтирать сопли дошкольникам! Но жена ректора — Булин-Соколова — решила, что это новаторство очень необходимо… Полевая практика, которая для географа всегда была одной из самых основных, в МПГУ также пострадала: сократили дни практики, на базу практики в Тарусе средств почти не выделяется. Дошло до того, что руководителю практики за свой счёт пришлось купить комплекты постельного белья для студентов!

<…>

Ещё забыл рассказать про общежития МПГУ: мест для студентов не хватает, особенно после присоединения Шолоховского вуза, более того, многие места занимают люди, которые приехали на заработки в Москву, но платят заведующей общежитием в 2-3 раза больше студентов», – говорилось в публикации.

13 октября Алексею Семенову исполнилось 66 лет. Спустя несколько дней в СМИ появились первые сообщения о его близкой отставке, которую, по словам самого Семенова, с ним даже не обсудили. «Со мной планируемое решение не обсуждали», – заявил он информационному агентству «Интерфакс».

Владимир Бородич отреагировал на эту информацию так:

«Новость, которая имеет не пустяковое значения для реформы вузовского образования эффективными менеджерами. О разнузданности преобразований команды этого ректора сужу как бывший преподаватель МГПУ. Безумные установки требовали, к примеру, по нескольку раз в год переделывать всю учебно-методическую документацию, а это около 90 учебно-методических комплексов по 90 предметам, которые вела одна лишь кафедра, и так для всех кафедр. Каждый такой комплекс – около 100 страниц. За такую работу профессорско-преподавательский состав не получал никакой оплаты, но, почему-то, все были уверены, что всякий раз переработка учебно-методических комплексов оборачивалась выплатами денег лицам, приближенным к команде нового ректора.

Преподавателям не оставалось, фактически, времени на полноценную подготовку к занятиям, все время уходило на разработку и переработку учебно-методических комплексов. И второе новшество – освобождение кафедр от возрастных преподавателей и совместителей по принципу – не важно, специалист ты или нет, но если ты штатный преподаватель, бери несколько незнакомых тебе курсов и читай их, или увольняйся. Вот если увольнение Семенова – знак перемен в сторону от реформы абсурда в высшем образовании, то увольнение стоит приветствовать, а министра – поблагодарить.»

В тот же день, 17 октября советник ректора Анна Качуровская на своей странице в фейсбук сообщила, что об уходе ректора с поста речи пока не идет: «Стойте! Просто хватит перепечатывать ерунду. Ректор МПГУ не уходит.

"Слухи такие ходят, – ответил Семенов ночью на вопрос "Интерфакса", подтверждает ли он информацию о своём увольнении. – Эти слухи ходят с момента моего назначения. Но я не собираюсь уходить, и буду продолжать работу, пока есть такая возможность".

Утром новостные ленты выходят с заголовком об увольнении.

Так много чудовищной лицемерной несправедливости вокруг, нельзя её множить.»

Однако вечером 17 октября информация об увольнении появилась в СМИ снова, и была уже официальной. Как сообщило информационное агентство РИА Новости, Семенов был освобожден от исполнения ректорских обязанностей «в первый рабочий день после окончания периода его временной нетрудоспособности» по решению главы министерства образования и науки России Ольги Васильевой. О причинах его отстранения ничего не писали.

Анна Качуровская подтвердила факт увольнения Семенова, написав 18 октября в своем блоге: «Вчера вечером Минобразнауки все-таки издали приказ об увольнении с должности ректора академика, математика Алексея Семёнова.

Боятся за национальную безопасность. Ничего живого и настоящего нельзя. Только тьма и пластмасса. Учителям, студентам и школам соболезную.»

В ряде публикаций в соцсетях высказывается не лишенное кровожадности предположение, что глава Минобразования только приступила к зачистке «ставленников Ливанова» и что эта отставка не станет последней. Не исключается, что дело дойдет и до региональных педагогических вузов, а также – до Сколково, Высшей школы экономики и РАО.

В то же время сам Семенов утверждает, что новый министр образования с его взглядами согласна. В интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что претензий к Васильевой не имеет. По его словам, «министр принимает достаточно энергичные решения по подбору кадров и своего аппарата, и руководства вузов». Он также высказал уверенность, что ректором МПГУ станет бывший проректор МПГУ Алексей Лубков.

В СМИ и в социальных сетях размышляют и о том, что значит эта конкретная отставка. Наталья Гребенникова, директор Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района Московской области, в прошлом – учитель математики в школе, написала:

«Профессор Пимчев С.П. на портале "КУНАЛАБ" поместил статью в связи со сменой ректора МПГУ.

В целом ряде ведущих СМИ появилась информация о том, что 17 октября 2017 г. министр образования России Ольга Юрьевна Васильева приняла отставку ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Львовича Семёнова. Причём не по его инициативе. Что это значит?

МПГУ — головной педагогический вуз страны. В советский период он носил имя В.И. Ленина, что говорит о его марке мирового уровня. А.Л.Семёнов стал его ректором несколько лет назад, после того, как со скандалом покинул место ректора Московского института открытого образования (МИОО). МИОО — тоже головная (в прошлом — надеюсь, реальный статус восстановится) организация повышения квалификации работников образования г. Москвы. Его самое первое название: Московский городской институт усовершенствования учителей. Педагоги понимают, что это реально означает.

Как происходят такие перемещения, можно понять, только зная методику дворцовых переворотов XVIII века. Будет ли интересно будущему историку то, как происходят кадровые назначения в современной России, покажет развитие исторической науки. Пока же сама история развивается так, что любитель головных организаций освобождает место. Надеемся, что это произойдёт беспроблемно и тихо. Потому что большие деньги любят тишину.

Кто будет новым ректором?

Насколько известно, им станет Алексей Владимирович Лубков, доктор исторических наук, профессор. Он закончил исторический факультет этого педагогического университета, сделал в нём научную и административную карьеру. В частности, лет 15 он работал проректором по науке. Его общественная позиция как историка и социального аналитика широко представлена в Сети, и она свидетельствует о фундаментальной научной подготовке, дипломатической тонкости и гражданской смелости автора интервью и печатных материалов. И главное: Алексей Владимирович известен коллегам как открытый и честный человек. Лучшей кандидатуры нет.

Через некоторое время рассмотрим на нашем портале вопросы высшего педагогического образования, которое сегодня потрясено инновациями предыдущего ректора и его команды. Но нам, как известно, нужны не великие потрясения, нам нужна… Вы знаете.»