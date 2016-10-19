Видео дня. Новый старт к МКС

Сегодня с космодрома «Байконур» запущена ракета «Союз-ФГ» с отремонтированным пилотируемым кораблем новой серии «Союз МС-02» с экипажем на борту. Старт произошел в 11:05 мск.

К МКС отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. Они достигнут станции 21 октября в 13:00 мск.

Роскосмос уже сообщил о благополучном отделении пилотируемого корабля и его выходе на орбиту МКС.

#СоюзМС02: есть отделение пилотируемого корабля! Стыковка с МКС 21 октября в 12:59 мск. pic.twitter.com/ypK7YnOdvW — РОСКОСМОС (@roscosmos) 19 октября 2016 г.

Изначально «Союз МС-02» планировалось запустить 23 сентября, но старт отложили почти на месяц из-за технических неполадок, которые выявили испытания.