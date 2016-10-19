Российские СМИ, в том числе англоязычные, пишут о том, что самолеты антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по деревне Хассаджек под Алеппо. По сообщениям, жертвами этого удара стали шесть мирных жителей. В частности, отмечается, что там фигурировали бельгийские самолеты. Американские и британские СМИ об этом событии не пишут. Их больше занимает российско-сирийская кампания.

NY Times пишет, что Россия и Сирия во вторник прекратили удары по занимаемой повстанцами части Алеппо. Это произошло в порядке подготовки к восьмичасовой гуманитарной паузе, которую они в одностороннем порядке обещают устроить в четверг. Поэтому как долго продлится затишье, непонятно. Здесь автор ссылается на российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который выразил надежду, что за время этого затишья наконец удастся разграничить террористические силы, воплощаемые крылом террористической «Аль-Каиды», и «умеренную оппозицию», поддерживаемую США.

Это давнее требование России, однако лидеры повстанцев, скорее всего, откажутся его выполнять, считает автор. Кроме того, само впечатление от прекращения огня несколько омрачено предыдущим опытом, когда многонедельные переговоры между Россией и США привели к настолько хрупкому перемирию, что оно продлилось всего несколько дней и затем сменилось еще более ожесточенными боевыми действиями.

Ударный БПЛА американских ВВС / US military/www.army.mil

Параллельно с этим NY Times опубликовала длинный иллюстрированный материал, посвященный разрушениям, которые стали результатом российско-сирийской кампании. В материале имеются фотографии разваленных зданий, снимки со спутников, демонстрирующие воронки от снарядов, карты, на которых указаны места падения снарядов.

Washington Post подчеркивает, что Россия решила устроить не сплошное перемирие, а прерывистое, где периоды затишья перемежаются периодами ведения боевых действий. Причина такого формата пока непонятна. Авторы также отмечают, что Германия по-прежнему считает необходимым рассматривать введение дополнительных санкций против России по поводу кампании в Сирии как один из вариантов дальнейшего развития событий. Кроме того, оговаривается, что эта кампания должна обсуждаться сегодня в Берлине во время встречи «нормандской четверки», преимущественно посвященной обсуждению украинского кризиса.

В другом материале тоже WP автор в очередной раз пытается проследить историю международных отношений на фоне сирийского конфликта. Более двух лет все принимали вмешательство американской коалиции, направленное на противостояние террористической организации «Исламскому государству» (запрещена в РФ). Попытки сотрудничества между Россией и США тоже воспринимались как техническая необходимость координировать военные действия в общем пространстве.

Улицы Алеппо / Syria Freedom

Однако совместная российско-сирийская осада Алеппо и неспособность прекратить ее дипломатическими методами вынудило американскую президентскую администрацию пересмотреть свою стратегию. В частности, теперь она рассматривает применение американских ВВС против сирийских ВВС, чтобы ограничить их возможности. Иными словами, появились разговоры о том, чтобы вмешаться непосредственно в гражданский конфликт, тогда как раньше было только участие в антитеррористической операции. Пентагон, комментирует автор, никогда не любил, когда вмешательство очевидным образом вовлекает США в гражданский конфликт. Кроме того, сейчас Россия установила там свою систему ПВО, поэтому идея администрации нравится Пентагону еще меньше.