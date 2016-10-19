Топ новостей 19 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия обвинила Бельгию в бомбежке мирного населения в Сирии, Госдума одобрила прекращение договора об утилизации плутония с США, а для Виталия Мутко создали новый пост вице-премьера.

Минобороны увидело в районе сирийского города Хассаджек, где при бомбардировке погибли шестеро мирных жителей, бельгийские военные самолеты. Министр обороны Бельгии заверил, что ВВС королевства не наносили удары по гражданским объектам в том районе. Однако российский Центр примирения враждующих сторон располагает информацией о нахождении в районе города авиации международной коалиции. В Кремле и МИД РФ потребовали реакции от стран Евросоюза и США на данный инцидент.

Российские войска, выведенные из Сирии,

останутся там на постоянной основе.

Что тут непонятного? — Роза Моисеевна (@ANAKOYHER) 19 октября 2016 г.

Защитный противорадиационный костюм

Госдума одобрила приостановку соглашения между Россией и США, которое предполагает утилизацию оружейного плутония, который признали избыточным для исполнения военных программ стран. За законопроект проголосовали все, кроме одного воздержавшегося. Россия решила приостановить соглашение, так как увидело в политике Вашингтона угрозу безопасности страны.

Спикер парламента Сирии Хадия Аббас заявила, что власти страны признают Крым российским: «По причине событий, которые разворачивались с момента распада Советского Союза и до настоящего времени, этот субъект возвратился к своим корням. [Это произошло] после свободного волеизъявления людей на крымском референдуме... Мы признаем, что Крым является неотъемлемой часть России». Такое признание прозвучало со стороны Сирии впервые после референдума 2014 года.

Севастополь.На одной из центральных улиц стоит огромный билборд с надписью"РосГосЦирк едет в Крым"!

Хватит врать!Он уже 2,5 года как тут!!! — Внук подпольщицы (@ShlomoSledopit) 19 октября 2016 г.

16 марта я и мой муж в первых рядах бежали на референдум восстановить справедливость, вернуть Крым домой..

Теперь бизнес отжали

Муж в тюрьме pic.twitter.com/MycNfJ3gvJ — UA_Ridna_Vilna (@ua_ridna_vilna) 18 октября 2016 г.

Некий блогер dmitri-obi сообщил, что убийцей полевого Арсения Павлова был «латышский наемник Марк Озолиньш». Он опубликовал его фото. Имя убийцы могло всплыть «на сайтах ДНР». Между тем в Донецке прошла панихида по Мотороле. Как пишут СМИ, с ним пришли проститься несколько тысяч человек.

Пишут, что в Донецке на моторолу очередь закольцевали, чтобы она казалась нескончаемой



- Мама, я домой хочу. Мы уже третий раз его смотрим. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 октября 2016 г.

Знаете,все крики,что убили подло,в спину,из-за угла - это сопли.На войне убивают врагов любыми способами.Моторола был враг для укров.Недуэль — Александр Гришин (@orgstruk) 19 октября 2016 г.

Банк из холдинга Royal Bank of Scotland Group заявил, что уведомление о грядущем закрытии счетов направили не телеканалу RT, а «одному из его поставщиков» - компании Russia Today TV UK Ltd, которая занимается обеспечением работы всех служб RT, в том числе выплатой зарплат британским сотрудникам телеканала.

Россия симметрично ответит на закрытие счетов Russia Today в Лондоне - все книги Дж. Лондона изымаются из российских библиотек и магазинов. — Наша Канада (@NashaCanada) 19 октября 2016 г.

Дмитрий Медведев предложил учредить для Виталия Мутко пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На его же место придет заместитель Павел Колобков. Владимир Путин согласился с предложениями Медведева, документы о назначении Мутко готовятся.

Мутко: человек, который провалил ВСЁ. Именно такого и надо назначить вице-премьером pic.twitter.com/tTz0Ob8uv6 — Alexey Navalny (@navalny) 19 октября 2016 г.

Мутко ещё раз подтвердил старую истину: чем больше ты бездарен, беспринципен и безбожно глуп, тем выше твои шансы на успех в России — Сталингулаг (@StalinGulag) 19 октября 2016 г.

Мутко хэз ачивд э грейт саксесс!



Феноменально даже для сегодняшней России конечно, такой рост для настолько провального чиновника — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 19 октября 2016 г.

В проекте бюджета на 2017-1019 годы заложено сокращение расходов на программу «Охрана здоровья матери и ребенка» почти в три раза - до 6,1 млрд рублей вместо 17,5 млрд. Компенсируют недостаток финансирования за счет изъятия денег из программы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, но и она также будет урезана.

Мать осужденного экс-главы отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина попросила президента о его помиловании. Пичугин отбывает 20-летний срок по делу об убийстве мэра Нефтеюганска и других лиц. Мать осужденного просит Путина, «отбросив политическую составляющую, во всем разобраться и проявить сострадание». В Кремле заявили, что пока позиция по делу Пичугина не сформирована.

мать Пичугина попросила Путина помиловать сына и отпустить его в Швейцарию к Ходорковскому делать революцию — ВерностьСвоимОдеялам (@alvandimaertis) 19 октября 2016 г.

Судопроизводство. Молоток судьи. / pixabay.com

В Москве суд приговорил 21-летнего гражданина Белоруссии Александра Шелоника на к двум годам заключения за нападение на журналиста телеканал «Дождь» Павла Лобкова. Прокурор требовал для него двух с половиной лет, а защита настаивала на условном сроке. Сам Шелоник полностью признал свою вину, а дела его сообщников выделены в отдельное производство.

Минобороны РФ создало «военный интернет», который представляет собой коммуникационную систему «Закрытый сегмент передачи данных». Сеть не соединена с глобальным интернетом. В ЗСПД работает внутрисетевая электронная почтовая служба, через которую будет проходить весь документооборот, а просматривать защищенные сайты возможно только со специальных компьютеров.