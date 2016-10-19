Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реальные доходы населения, а именно уровень зарплат и пенсий, восстановятся до докризисного уровня к концу 2018 года, то есть примерно через два года. «Я говорю о тех реальных показателях зарплат и пенсий. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется и уже в 2017–2018 году. И вот в течение трех лет, 2018, 2019 год, мы исходим из того, что эти доходы восстановятся», — сказал министр в эфире программы «Поздняков».

Доцент РАНХиГС, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие брокера» Сергей Хестанов в беседе с «Полит.ру» отметил, что все министры, кроме министра финансов, являются «профессиональными оптимистами»: «Они всегда выдают максимально оптимистичную оценку вне зависимости от реального положения дел.

Если речь идет о реальных располагаемых доходах граждан, то пока, к сожалению, трудно даже придумать, какой фактор может способствовать их росту, поскольку сохраняется дефицит бюджета, сохраняется отрицательная динамика российской экономики, и в этих условиях ждать роста доходов граждан нет никаких оснований. Поэтому к данному заявлению министра стоит относиться как к типичной риторике, которая не имеет под собой реальных оснований», — прокомментировал г-н Хестанов заявление главы Минтруда.

Старший научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Елена Горина напомнила, что в августе 2016 года среднедушевые денежные доходы населения составили в реальном выражении 88% от уровня октября 2014 года, а это был последний месяц, когда фиксировался рост доходов. «Чтобы к концу 2018 года восстановить доходы до докризисного уровня, необходимо, чтобы они росли (начиная с этого момента) со среднегодовыми темпами не менее 6-7%. Это достаточно хорошие темпы, учитывая, что в самые «тучные» для России годы (2005-2007) они были 12-13% в год.

В ближайшие годы, судя по всем макроэкономическим прогнозам, ситуации, которая была бы, грубо говоря, хотя бы наполовину сопоставима с ситуацией 2005-2007 годов (в плане ценовой конъюнктуры, например), не ожидается.

Кроме того, запланированная одноразовая индексация пенсий на 5,8% в 2017 году не сможет полностью компенсировать потерю покупательной способности пенсий, которая произошла за 2015-2016 годы», — сказала Елена Горина.

Независимый эксперт, доктор экономических наук Сергей Смирнов уверен, что в рамках того прогноза, который озвучил министр труда, доходы россиян восстановиться не могут. «Минэкономики сегодня в третий раз за октябрь сменило свой прогноз на 2017 год, но все равно это не принципиальные изменения. Поэтому откуда Максим Анатольевич взял эти цифры, мне не очень понятно. В экономике все сбалансировано, и если валовой внутренний продукт растет совершенно незначительными темпами, то откуда взять заработную плату или повышение доходов населения в целом?

Вроде как договорились проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на уровень инфляции, но все равно работающим пенсионерам пенсии не индексируются, и им остается рассчитывать только на зарплату. Источников роста здесь нет, я вообще не знаю, откуда Максим Анатольевич это взял. Единственный вариант — это, что цены вдруг начнут бешено снижаться, чего тоже не произойдет.

На самом деле, если сопоставить наши реальные денежные доходы в августе 2016 года и в августе 2014 года, то по последней статистике, за эти два года они сократились на 12,2%. Поэтому возникает вопрос: как можно восстановить положение и обеспечить рост доходов? Я предлагаю относиться к этому, как к какой-то хохме или шутке, потому что серьезным это заявление назвать нельзя. Либо мы настолько глупы, что не понимаем, что Максим Анатольевич нашел какие-то совершенно фантастические ресурсы роста, за что его можно объявить очередным номинантом на Нобелевскую премию по экономике, но боюсь, что в данном случае я не ошибаюсь», — поделился мнением экономист Сергей Смирнов.

Еще один эксперт, директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова в интервью НСН тоже не согласилась со словами и прогнозом Максима Топилина, по ее мнению отыграть за два года те 12%, на которые сократились реальные доходы населения с августа 2014 года, будет возможно только при росте экономики: «Но я не вижу ни одного шага, который бы способствовал росту реальных денежных доходов населения, кроме инфляции. Мы действительно пытаемся таргетировать инфляцию, но я не вижу ни создания новых рабочих мест, ни улучшения институциональных условий, способствующих рождению новых бизнесов и повышению предпринимательской активности. <…>

Пока признаков экономического роста не видно. Я не вижу шагов, которые бы свидетельствовали о том, что у нас начинается выход из стагнации. Я считаю наоборот, что до 2018 года мы будем находиться в сложных структурных реформах, а рост начнется после 2018 года. А если мы не видим этого в конце 2016 года, то сказать, что в 2017 все это развернется — это очень оптимистичный сценарий. Поэтому, в моем понимании, рост доходов начнется после 2018 года», — сказала г-жа Овчарова.