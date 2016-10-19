Начальник отдела надзора за радиационной безопасностью Регионального управления №125 ФМБА России: Сложившееся за весь период эксплуатации Курской АЭС состояние региона оценивается как благополучное

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Наталья Важенина, начальник отдела надзора за радиационной безопасностью и условиями труда Регионального управления №125 ФМБА России:

Межрегиональное управление №125 ФМБА России осуществляет контрольно-надзорные мероприятия в порядке, установленном действующим законодательство, анализирует результаты радиационно-гигиенического мониторинга и радиационно-гигиенической паспортизации предприятий.

В рамках мониторинга выполняются измерения мощности дозы на местности, активности радионуклидов в почве, воде, растительности, в продуктах питания местного производства, то есть, во всем, что использует в своей жизнедеятельности человек.

Измерения мощности дозы на местности проводятся на территории города Курчатова, на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Курской АЭС. Ежедневно измерения выполняются в контрольной точке г. Курчатова (Центр гигиены и эпидемиологии № 125), по территории города – еженедельно.

В результате мониторинга установлено, что за многолетний период наблюдений значения мощности дозы в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове не превышают естественных фоновых значений и не отличаются по величине от значений предпускового периода.

Анализ данных, получаемых в 2016 году, в очередной раз показывает, что исследованные показатели и параметры остаются на уровне прошлых лет и не превышают установленных гигиенических нормативов.

Состояние региона, сложившееся за весь период эксплуатации Курской АЭС, оценивается как благополучное.