Депутат Госдумы Татьяна Воронина: Курская АЭС известна в России и за ее пределами как мощное и стабильное энергетическое предприятие

17 октября в городе Курчатове (Курская область) состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по сооружению и эксплуатации полигона Курской АЭС для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах, а также общественные слушания по проектной документации данного объекта. В слушаниях по первой теме приняли участие 697 человек, по второй - 773. Общественности предварительно была предоставлена полная информация о полигоне, его влиянии на окружающую среду, о принимаемых решениях по максимальному ограничению его воздействия на экологию. Изучить и затем квалифицированно обсудить темы слушаний мог любой желающий в течение месяца. С докладами и содокладами на слушаниях выступили представители ЗАО «Атомэнергостройпроект», АО «АТОМПРОЕКТ», Курской АЭС, Регионального управления №125 и МСЧ №125 ФМБА России.

Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:

В последнее время стратегическое значение атомной энергетики для России еще более возрастает благодаря ее роли на глобальном рынке энергии и технологий и необходимости обеспечения энергобезопасности государства. При этом надо иметь в виду, что атомные станции – не сырьевая составляющая, а генерация высоких технологий.

Постепенно Россия получает роль ведущего игрока на международной арене, именно наши передовые технологии признаются гарантом безопасности и конкурентоспособности.

Курская АЭС известна в России и далеко за ее пределами как мощное и стабильное энергетическое предприятие, которое успешно поддерживает безопасность и работоспособность своих энергоблоков. На основе модернизации значительно увеличена энерговыработка, из года в год станция достигает исторического максимума генерации.

Безопасная работа АЭС – залог энергобезопасности государства. Ведь атомная станция – это источник стабильного энергоснабжения, необходимый для роста экономики и улучшения качества жизни. Она играет очень важную роль в обеспечении так называемого базового спроса на электроэнергию, то есть является одним из ключевых узлов в Единой энергетической системе страны. Именно поэтому так важно соблюдать нормы федерального законодательства в обеспечении безопасности, в том числе и при размещении и хранении отходов.

На примере Курской АЭС мы видим, что задачи, стоящие перед предприятием, планомерно и эффективно решаются, способствуя социально-экономическому развитию региона, росту благополучия его жителей. Ведь в конечном итоге это наша главная цель.

В Курской области мы можем наблюдать и общественную приемлемость, и всестороннюю поддержку руководством региона развития атомной энергетики. Губернатор всегда приветствовал и отстаивал на разных уровнях строительство новых объектов АЭС.