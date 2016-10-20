Ангарский химический комбинат представил свою неядерную продукцию на международной фармацевтической выставке

Ангарский электролизный химический комбинат (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») принял участие в крупнейшей в мире выставке ингредиентов для промышленности CPhI Worldwide 2016, которая прошла в Барселоне (Испания). Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

В ходе международного форума специалисты АО «АЭХК» провели встречи с представителями ряда зарубежных компаний, занимающихся производством активных фармацевтических ингредиентов, контрактным производством промежуточных веществ, промышленным производством тонких и специальных химических веществ, а также дистрибуцией и развитием бизнеса.

«Один из неядерных проектов, над которым сегодня идет активная работа на АЭХК – это производство трифлатов, - рассказал эксперт по проекту «АТФМСК» (производство ангидрида трифторметансульфокислоты) АО «АЭХК» Кирилл Дузь. - Мы полностью модернизировали и усовершенствовали производство, что позволило обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. К настоящему времени проведены исследования полученной продукции, которые подтвердили ее высокое качество».

В ходе переговоров, прошедших в рамках выставки, потенциальным партнерам АЭХК была представлена подробная информация о продукте комбината и достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по поставкам АТФМСК.