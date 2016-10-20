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20 октября 2016, 15:54
госбюджет здравоохранение в России медицина страхование
Василий Власов

Сокращение расходов на здравоохранение и его последствия

Наблюдение за новорожденным в Центре детской онкологии и гематологии
Наблюдение за новорожденным в Центре детской онкологии и гематологии
Сергей Киселев / АГН "Москва"

Правительство России планирует сократить расходы на приоритетные проекты в области здравоохранения в 52 раза в сравнении с суммой, которую запросил Минздрав. Как сообщает информационное агентство РБК, это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, с которой агентству удалось ознакомиться.

По данным издания, речь идет о пяти проектах: улучшения качества медпомощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, развития санитарной авиации в труднодоступных территориях, информатизации здравоохранения, введении мониторинга движения лекарственных препаратов и подготовке кадров.

Информация быстро разошлась в СМИ и социальных сетях и привлекла внимание многих. Ряд читателей и пользователей соцсетей восприняли это как угрозу сокращения расходов на здравоохранение в целом. 

Так, травматолог-ортопед Клинического госпиталя на Яузе Андрей Волна в своем блоге в Facebook, комментируя сообщение об ожидаемом сокращении расходов на здравоохранение, саркастически заметил: «"Бюджетные новеллы корпоративистского государства"... 

Самая "эффективная" экономия средств бюджета – это именно сокращение расходов на здравоохранение. Ибо автоматически влечёт за собой экономию средств и пенсионного Фонда тоже. 

PS Расходы на охрану здоровья матери и ребёнка в ближайшие три года будут сокращены втрое.»

Игорь Полковников, директор МРУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»», откликнулся на это:

«Сначала понастроили перинатальные центры, которые продолжают выдавать на-гора недоношенных детей-инвалидов, теперь сокращают расходы на охрану здоровья. В результате количество детей-инвалидов еще более возрастет. Им надо платить пенсии. Кроме того эти дети будут вырастать, пополняя армию взрослых инвалидов, т.е. людей не производящих, а только потребляющих. Так что никакой экономии с такой политикой не получится.»

Михаил Лашкевич, научный сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д.Ландау, прокомментировал его слова:

«Если инвалиды ничего не производят, а только потребляют, это вопрос к обществу. Это означает, что общество не способно помочь инвалидам реализовать себя. А если в обществе доминируют люди представлением об инвалидах как о дармоедах, то это дремучее общество.»

 
Ожидание приема в Бюро медико-социальной экспертизы                        Фото: onf.ru

Сам Андрей Волна, отвечая на комментарий читательницы его страницы Ирины Алексеевой о том, что «прямым текстом люди ежедневно получают посыл: государству вы больше не нужны, исчезните уже» , согласился с ее выводом: «Да. Это так.»

Между тем на деле речь не идет о сокращении расходов на здравоохранение в целом, и тем более – во столько раз. Экономист Антон Табах, доцент НИУ ВШЭ, на своей странице в Facebook уточнил, что снижение бюджета Минздрава на какую-то долю отнюдь не означает снижения расходов на здравоохранение на такую же долю:

«Матчасть следует знать. Основные расходы на здравоохранение идут не через Минздрав. Львиная доля расходов (больше в 7-10 раз) проходит через ФФОМС и его территориальные структуры.» Это уточнение он сделал еще 13 октября, когда в СМИ, а тем и блогах появились публикации о якобы предстоящем снижении госрасходов на медицину на треть.

Здравоохранение в России действительно финансируется из разных источников, подтвердил в беседе с «Полит.ру» Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины. По его словам, речь идет лишь о сокращении финансирования национальных проектов, однако и это повлечет за собой достаточно серьезные последствия.

«Финансирование того, что мы называем здравоохранением, то есть медицинской помощи в России, осуществляется из разных источников. Все разговоры о едином финансировании – это только разговоры. В действительности оно продолжает осуществляться из разных источников.

Основным источником является так называемое обязательное медицинское страхование, то есть сумма выплат, которые разными способами собираются с каждого работающего. Плюс туда же идут платежи из бюджета за неработающее население. Это действительно основной источник финансирования здравоохранения, по крайней мере в последние годы, и этот источник считается относительно защищенным от кризисных явлений.

Конечно же, это не совсем правда: в действительности при сокращении заработных плат, которое сейчас наблюдается широко, и при задержках выплаты заработных плат, и так далее, этот источник также находится под угрозой.

Сейчас всеобщее внимание привлекает финансирование части медицинской помощи из федерального и региональных бюджетов. Вот это бюджетное финансирование в связи с напряженностью кризисного периода, санкциями и контрсанкциями, находится под очень большой угрозой.

Большие расходы на вооружение и безопасность составили непосредственную причину сокращения расходов на здравоохранение.

 
Передача новейших истребителей Су-30СМ авиагруппе "Русские витязи"                                                       Фото: МО РФ

Расходы федерального бюджета в основном, по крайней мере, судя по информации в СМИ, сокращаются в части расходов на федеральные целевые программы. Эти деньги не идут на финансирование функционирования поликлиник и собственно оказание медицинской помощи. На первый взгляд кажется: что там эти целевые программы? Они же какие-то там маленькие, туда и немного денег идет. Но беда в том, что от этих программ зависит очень многое.

Возьмем только один пример: финансирование из федерального бюджета лекарственной помощи инфицированным вирусом иммунодефицита человека и больных СПИДом. Достаточно перестать финансировать из федерального бюджета или сократить финансирование из федерального бюджета получения соответствующих лекарств беременными женщинами перед родами – и эти женщины начнут рожать детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

Часть этих детей не умрет сразу. Мы же не хотим, чтобы дети умирали, верно? Эти дети будут жить, и их придется лечить, лечить каждый день – столько, сколько они проживут. И это будет стоить нам еще дороже. То есть те сокращения, которые сейчас планируются, может быть, в миллионах не так и велики, но они очень важны по тем последствиям, к которым это приведет», – объяснил Василий Власов.

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