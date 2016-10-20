По итогам третьих (и последних) дебатов перед президентскими выборами в США комментаторам больше всего запомнились высказывания республиканского кандидата Дональда Трампа о том, что, если на выборах победит его оппонентка от демократов Хиллари Клинтон, это будет означать фальсификацию результатов.

The Economist в заголовок материала про дебаты вынес тезис «Дональд Трамп считает, что выборы будут нечестными». Эту идею, оговаривает автор, Трамп начал развивать еще на прошлой неделе, когда отстал в рейтингах от Клинтон на семь процентных пунктов. 73% его сторонников, как показывают опросы, с ним согласны в том, что результаты выборов могут быть фальсифицированы.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон / YouTube.com

Характерно, отмечает автор, что в этих дебатах Трамп вел себя гораздо приличнее, чем в предыдущих двух случаях. Он не угрожал посадить Клинтон в тюрьму и не хвастался тем, что не платил налогов с доходов. Вместо эпатажа он большую часть времени действительно пытался сформулировать свои политические принципы. Но всё же не удержался и ближе к концу выдвинул эту идею фальсификации.

В целом, считает автор, третьи дебаты были более информативны для избирателей, чем предшествующие. Клинтон подтвердила, что она собирается в целом продолжать курс нынешнего президента США Барака Обамы. Правда, оговорила несколько отклонений от этого курса. Так, например, она не собирается поддерживать проект транстихоокеанского партнерства, а также она хочет как можно быстрее провести иммиграционную реформу, в том числе легализацию нелегальных иммигрантов.

Трамп, в свою очередь, обещал усилить пограничный контроль и принципиально изменить внешнюю торговлю и политику. Если бы Трамп начал говорить в таком тоне несколько раньше, у него было бы больше шансов привлечь на свою сторону некоторых консерваторов, которых отпугивает его вольнодумие относительно некоторых республиканских традиций. Правда, автор тут же оговаривает, что дебаты в очередной раз продемонстрировали, что Клинтон разбирается в том, о чем говорит, гораздо лучше, чем ее оппонент.

Прореспубликанский Wall Street Journal пишет, что весь успех кампании Трампа заключался в том, что он обещал исправить те вещи, по поводу которых в обществе уже долгое время нарастало недовольство. В частности, речь идет об оживлении экономики и победе над ближневосточными террористами. Дебаты показали, что он действительно выстраивает приоритеты небессмысленно, хотя они показали также и то, что в дискуссии его слабое место заключается в несдержанности.

Трамп никогда не победит Клинтон в обсуждении деталей, считает автор. Однако его выступление показало, что он на уровне обобщения и абстрагирования проблем он может дать ей фору. По мнению автора, это лучший способ попытаться сократить отставание в рейтингах.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп / YouTube.com

В другом материал WSJ тоже подчеркивается тот момент, что Трамп отказался смириться с результатами выборов, если он проиграет. Тем самым он намекнул на то, что в избирательном процессе наметилась угроза одной из старейших традиций американской демократии. В подробности он, впрочем, вдаваться не стал, пообещав конкретизировать свой тезис позднее.

Третьи дебаты, отмечают авторы, были шансом для Трампа снова привлечь к себе симпатии избирателей, особенно в «спорных» штатах. Однако конспирологический поворот сразу вызвал критику со стороны однопартийцев Трампа, один из которых (сенатор Линдси Грэм, фигурировавший в качестве одного из республиканских кандидатов в начале гонки) заявил, что поражение на выборах будет означать не то, что выборы фальсифицированы, а то, что Трамп – неудачный кандидат.