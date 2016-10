«Коммерсантъ» в статье «Виталий Мутко вырос из спорта» пишет о новых полномочиях бывшего министра спорта.

«Автопрому прописали госрегулирование»: России предложено поучиться на мировом опыте.

«"Проектный офис" замедлит стройку», экономия также будет достигнута на контроле и надзоре.

«Ведомости» пишут: «Чиновники решили в 2019 году повысить отчисления на ОМС до 5,9%». Дыра в бюджете фонда возникает из-за майских указов.

«Владимир Путин дал асимметричный ответ на допинг-скандал»: Виталий Мутко назначен вице-премьером с расширенными полномочиями.

«Продажи легковых автомобилей со следующего года начнут расти»: в ближайшие четыре года российский рынок вырастет примерно на треть, прогнозирует PwC.

РБК в статье «Что делать валютным резидентам с письмами из ФНС» объясняет, как поступать в данной ситуации.

Обязательную индексацию зарплат госслужащих предложили отменить, утверждается в статье «Выплаты по возможностям».

В статье «Виталий Мутко стал вице-премьером» написано про новое назначение бывшего министра спорта.

«Известия» пишут: «Дефицит бюджета может достичь 4%». Превышение бюджетных расходов над доходами станет самым высоким с кризиса 2009 года.

«"ВКонтакте" создаст сотового оператора до конца этого года»: для этого будет арендована инфраструктура компании «МегаФон».

«Алеппо зачистят после паузы»: после восьмичасового перемирия начнется операция по уничтожению боевиков.

«Газета.ru» в статье «Застой продлится 20 лет» приводит выдержки из долгосрочного прогноза Минэкономращвития до 2035 года.

«Моторолу проводили как символ»: в Донецке прошли похороны убитого командира ДНР Моторолы.

«В правительстве стало больше Мутко»: Мутко назначен вице-премьером, а Колобков стал министром спорта России.

The Econimist: «Упадок Трампа. Спорный блюз» (Trump’s slump: Battleground blues). В материале речь идет о том, что республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп, согласно опросам, теряет позиции в «спорных» штатах.

«Севернокитайский язык в Китае: миллиард языков» (Mandarin in China: A billion tongues). Северокитайский язык становится самым популярным в мире (он главный конкурент английского языка). При этом в самом Китае у него очень неоднозначное положение.

Bloomberg: «Германия собирается отрезать пути к отступлению по Brexit'у» (Germany to Shut Door on Brexit Back Channels). Канцлер Германии Ангела Меркель стремится к тому, чтобы Британия на неофициальном уровне не выторговала себе каких-либо преимуществ в ходе отделения от ЕС.

«Путин приехал в Берлин; ЕС поигрывает угрозой санкций из-за Сирии» (Putin Arrives in Berlin With EU Dangling Threat of Syria Sanctions). Российский президент приехал в среду в Берлин. Это произошло на фоне угроз европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России за ее участие в бомбардировке Алеппо.

The Wall Street Journal: «Во время дебатов Клинтон и Трамп должны перетянуть к себе нерешительных» (In Debate, Clinton, Trump Need to Sway Undecideds). До президентских выборов в США осталось 20 дней. Кандидаты Дональд Трамп (от республиканцев) и Хиллари Клинтон (от демократов) встретятся на дебатах в третий раз, и у каждого из них будет шанс увеличить свой электорат.

«Иракским войскам приказали приостановить наступление на Мосул» (Iraq Troops Ordered to Pause Mosul Advance). Некоторые части иракских войск к югу от Мосула прекратили наступление на 48 часов. Эта пауза мотивируется необходимостью более точной координации военных действий.