Министерство обороны России даже из гуманитарного прекращения огня в Алеппо смогло устроить шоу: любой желающий может посмотреть в прямом эфире на то, что сейчас происходит в некогда крупнейшем городе Сирии и всего региона.

Все говорит о том, что уже вечером бомбардировки города продолжатся, а там недолго и до установления окончательного контроля над ним правительства Асада.

Но окончание битвы за Алеппо, естественно, выгодно далеко не всем, иначе бы бои не длились бы уже более четырех лет. Кто-то имеет своих союзников в регионе, кто-то не хочет усиления Асада. Так что события ближайших дней довольно точно покажут, насколько уверенно сейчас себя чувствует Москва.