ProScience Театр 24 октября. Дмитрий Казаков о судьбе молодых ученых в России

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

В преддверии лекции, которая состоится уже меньше, чем через неделю, мы поговорили с Дмитрием Казаковым о нелегкой судьбе ученых в России и о том, что ждет человека, решившего заняться фундаментальной наукой.

Дмитрий Игоревич, как вы считаете, как можно привлечь молодежь в фундаментальную науку?

Этой, в каком-то смысле скучной деятельностью можно заниматься, только если есть большой интерес. То есть вам это интересно — вы это делаете, вам не интересно — вы это не делаете, потому что в современном мире материальной притягательности в этом нет, когда-то она была, но сейчас нет.

Помимо интереса к науке и ее тайнам, есть образ жизни ученого, который тоже является весьма привлекательным. Вот я считаю, что если мы сравним образ жизни ученого и человека, который работает в какой-нибудь компании, в офисе и получает больше зарплату, то рутинность этой деятельности и абсолютная нерутинность нашей жизни, мне кажется, работает в нашу пользу. Я уже не говорю о том, что вы ездите по всему миру, познаете его, и из чужого он становится вашим, вы заводите связи по всему миру, и я думаю, это совершенно замечательная особенность, которая в Советском союзе была затруднена, а сейчас нет. Я уж не говорю о том, что мне какой-то западный ученый сказал: «Отлично быть ученым! Сегодня я туда поехал, завтра — туда, и все это мне оплатили». Это в шутку, но образ жизни ученого, что называется, академический образ жизни, мне кажется, очень привлекателен, если вы этой жизнью живете.

Ну, и конечно же, важно, чтобы вам было нескучно заниматься тем, чем вы занимаетесь. Если вы сумеете в себе поддерживать этот интерес не только в юные, но и в мои годы, то считайте, что вы счастливый человек.

К чему должен быть готов молодой специалист, который решил посвятить себя фундаментальной науке в России?

Он должен быть готов к тому, что у него не будет Мерседеса, но зато будет нормальное существование. Если вы считаете, что Мерседес — это не главное, а потребление должно быть разумным, то вы должны быть готовы, что у вас потребление будет разумным, но, к сожалению, в России оно бывает ниже разумного. В России приходится сталкиваться с тем, что зарплата ученого ниже разумной, и приходится крутиться, чтобы она стала разумной. Ну, как бы в бизнесе все крутятся, а в науке крутиться вредно, потому что должна быть свободная голова, которая бы работала на науку, а не на то, чтобы лишнюю копейку заработать. Поэтому тут есть свой недостаток.

Выступление Дмитрия Казакова состоится 24 октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru

Перейти к заказу билетов