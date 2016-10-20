Минэкономразвития представило в правительство вариант долгосрочного макропрогноза до 2035 года. Фактически это первая официальная попытка описать экономическую модель развития страны после окончания четвертого президентского срока Владимира Путина в 2024 году, указывает «Газета.ru», которая смогла ознакомиться с документом. Об этом же пишут «Ведомости». Ничего нового в МЭР обещать не стали: в России, согласно прогнозу, экономического чуда так и не случится.

По базовому варианту темпы роста промпроизводства на все прогнозные 18 лет не превышают 2% в год. В поствыборном 2025 году они составят 1,9% роста к 2024 году и сократятся до 1,7% в год в 2035 году.

Инвестиции в основной капитал в долгосрочной перспективе все-таки, как ожидается, несколько возрастут, с 0,8% в 2017 году до 3,2% в 2025, но потом вновь начнут снижаться до 2,5% в 2035.

Серьезной диверсификации сырьевой экономики модель не предполагает — цены на нефть по-прежнему имеют большое значение, хотя и прогнозируется, что они будут на достаточно скромном уровне. Ожидается, что баррель сорта Brent в 2025 будет стоить $45, а в 2035 году — $54,9. Это равносильно подорожанию примерно на 2% в год, то есть сравнимо с долларовой инфляцией.

Курс доллара по базовому сценарию к 2025 году составит 76,9 рублей, а к 2035 году он подрастет до 78,4 рублей.

В Минэкономразвития, по всей видимости, считают, что экономическому росту будет препятствовать сокращение населения. Ожидается, что в 2025 экономически активное население сократится с 72,3 млн человек до 69 млн человек, а в 2035-м — до 68,1 млн человек.

В Минэкономразвития при этом строили свой прогноз исходя из того, что никаких реформ в будущем проводиться не будет. Даже не учитываются варианты изменения налоговой политики после 2018 года. «При расчете долгосрочного прогноза на период 2017–2019 годов в части налоговой политики учитывались предложения Минфина, официально направленные на согласование в МЭР в составе законопроекта о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. После 2019 года изменение налоговой политики не закладывалось в прогноз», — рассказала «Газете.Ru» представитель Минэкономразвития.

Между тем уже понятно, что без реформ не обойтись. «Ведомости» со ссылкой на источники в четверг пишут, что уже принято решение повысить нагрузку на фонд оплаты труда, с 2019 года с 5,1% до 5,9% вырастают отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение взноса в ФОМС на 0,8 п.п. должно принести в 2019 году дополнительно от 182 до 190 млрд рублей.

Станция скорой помощи Фото: Полит.ру

Повышение взноса необходимо для балансировки бюджета ФОМСа после выполнения майских указов о повышении зарплат медработникам. Согласно майским указам, уже в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала — 90 и 80% соответственно, а к 2018 году — 200, 100 и 100%. Именно для того, чтобы поддерживать зарплаты на столь высоком уровне, и требуется повышение сборов. Обсуждался даже вариант повысить тариф до 6%, но на совещании у социального вице-премьера Ольги Голодец было решено, что хватит 5,9%.

При этом бюджет ФОМСа на 2017–2019 гг. уже не сбалансирован — для повышения зарплат медикам не хватает примерно 500 млрд рублей на три года. Отчасти деньги нашли. В 2016-2017 гг. не будет производиться обратный трансферт, то есть ФОМС не будет перечислять в бюджет оставшиеся на счетах средства. Что делать для того, чтобы денег на зарплаты хватило в 2018 году пока, непонятно — зато план на 2019 уже есть.