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20 октября 2016, 09:30
Алишер Усманов Виталий Мутко Дмитрий Медведев Игорь Шувалов Минспорта Ольга Голодец Павел Колобков правительство
Василий Измайлов

Перестановки в Минспорта и их неочевидные следствия

Павел Колобков
Павел Колобков
Фото: Минспорта РФ

Назначить министра спорта Виталия Мутко вице-премьером правительства предложил 19 октября глава правительства России Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин согласился с предложением.

На новом посту Мутко продолжит курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, а руководителем Минспорта станет Павел Колобков, ранее являвшийся заместителем министра. Аппарату правительства поручено подготовить документы для внесения их в администрацию президента.

О возможной ликвидации Минспорта СМИ заговорили в начале октября. Речь шла о том, что функции ведомства, а также Ростуризма и Росмолодежи возьмет на себя новая структура, которая будет находиться в прямом подчинении у правительства. 11 октября Путин объявил об учреждении в правительстве должности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. 

По мнению аналитика «Полит.ру» Василия Измайлова, перестановки в Минспорте могут означать ослабление позиций вице-премьеров Игоря Шувалова и Ольги Голодец. Однако интересно и назначение нового министра спорта.

 
Ольга Голодец и Игорь Шувалов
Фото: kremlin.ru

«Перестановки, которые произошли сегодня, закономерны и вызывают настолько определенные эмоции, что о них даже не хочется говорить. Фигура Виталия Леонтьевича Мутко настолько спорна с точки зрения здравого смысла и настолько бесспорна с точки зрения его отрицания, что всерьез давать оценку его управительным свойствам по меньшей мере легкомысленно. Поэтому не будем говорить об этом, а поговорим о чуть менее очевидных следствиях этой перестановки.

Первое и наименее очевидное – это то, что вице-премьер Мутко может взять в свои руки в значительной части подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, а это очень серьезно, опять-таки, в гипотетитке, ослабляет позиции другого вице-премьера – Игоря Шувалова. И, возможно, с точки зрения аппаратных историй эта история и есть самая главная.

 
Виталий Мутко на заседании  временной комиссии Совета Федерации по подготовке чемпионата мира-2018                         Фото: Минспорта РФ

Вероятно, Шувалов и Дворкович играли очень определенные роли при последних приватизиционных решениях. То, что позиции первого и второго сегодня не столь прочны, как когда бы то ни было, наверное, можно говорить с еще большим основанием.

Точно так же можно говорить об ослаблении позиций вице-премьера Голодец. Но здесь мы имеем ситуацию очень близкую к тому, что мы говорили в связи с Мутко, и это исчерпывается простым русским восклицанием «Наконец-то!».

Профессиональные качества Ольги Юрьевны длительное время вызывают вопросы у тех людей, которые наблюдают за ее деятельностью – а, говоря по совести, не вызывают никаких вопросов. Поэтому любое умаление тех функций или того объема полномочий, которые за ней закреплены, по мнению большинства людей, вероятно, нужно рассматривать как благо, и благо безусловное. 

Куда более интересно назначение нового министра спорта. И здесь, конечно, первенствует не его статус, а фигура. Господин Колобков – спортсмен, насчет которого колеблешься, выбирая определение: «выдающийся» или «великий». Но это спортсмен первого ряда российских спортсменов последних 20 лет.

Он – человек, не делавший никогда никаких резких заявлений. Человек, всегда остававшийся в тени своих руководителей, что говорит о его безусловном уме, в  том числе и аппаратном. Человек, имеющий репутацию в международном спорте. И, несложно предположить, будучи деятелем в области фехтования, человек, в той или иной мере связанный с фигурой Алишера Усманова.

 
Ирина Винер-Усманова                         Фото: kremlin.ru

Много говорилось об Усманове; не думаю, что мы скажем что-то принципиально новое – и в связи с Олимпиадой, и в связи со структурой капитала, и в связи с последними поводами попадания его в новости. Погуглить и посмотреть про это самим несложно. И тут, по-видимому, речь шла о какой-то достаточно сложной комбинации, связанной с возможным назначением на должность министра спорта супруги господина Усманова госпожи Винер.

В июле, если не ошибаюсь, проходило сообщение, что Ирина Александровна должна занять место Мутко. Она от этого всячески открещивалась. По-видимому, когда уже совсем припекло, господин Усманов, как подобает настоящему мужчине, смог защитить свою жену от непосильной ноши. Пожертвовав значительно более слабой фигурой, если пользоваться шахматной терминологией.

Ну, а с чем сталкивался господин Колобков, говорилось много и неоднократно.

Проблемы наши очень тяжелы – тяжелы настолько, что мы назначаем на должность министра спорта человека по-настоящему профессионального и разумного. А это свидетельствует о том, что, если говорить в терминологии печати 1941 года, бои идут уже глубоко под Волоколамском. То есть терять уже почти нечего.

Терять почти нечего, и нужно выпускать на сцену тех людей, которые могут что-то делать, а не только расписывать необходимые схемы. Тем более это касается министерства спорта.

В связи с господином Мутко все немножечко забыли о том, кто и что ему предшествовало, и почему на, казалось бы, такие серьезные ляпы, как те, что им допускались, власти долгое время, в общем-то, закрывали глаза.

Если мы помним, на месте министерства спорта существовал Роскомспорт, который возглавлял, без всякой иронии скажу, великий советский хоккеист Вячеслав Фетисов – человек очень прагматичный, очень хорошо считающий и с огромными бизнес-задатками. Эти бизнес-задатки были настолько велики, что когда речь шла о его увольнении, начальников господина Фетисова не остановило даже то, что он был одним из учредителей ныне столь ненавистной многим WADA. Поэтому, в известном смысле, то, что произошло позже, стало следствием тогдашнего снятия Фетисова.

 
Владимир Путин и Вячеслав Фетисов                                          Фото: kremlin.ru

Вы представляете, какой интересной была экономическая ситуация этого ведомства, раз, просчитав все плюсы и минусы, власть приняла решение Фетисова убрать? И если раньше он много и часто фотографировался с нашим президентом, который, как известно, любит хоккей, после этого – как отрубило. На много-много-много лет.

Так вот, теперь Министерство спорта после господина Фетисова и господина Мутко возглавляет человек, которого можно назвать не просто профессионалом, а профессионалом, интегрированным в эффективно действующую спортивную вертикаль. Я имею в виду, конечно же, не только наше Министерство спорта, но и систему спортивных клубов, если так можно выразиться, господина Усманова.

Ну, и хочется пожелать новому министру успехов, хочется пожелать ему всего самого лучшего. И некоторую дополнительную надежду на то, что у него все получится, придает тот факт, что когда-то господин Колобков участвовал в шоу «Ледниковый период» и катался на коньках в паре с Анной Семенович. Так что ему не пристало пасовать перед объемом все увеличивающихся сложностей. Размера эдак восьмого», – сказал Василий Измайлов. 

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