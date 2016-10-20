Владимир Путин все-таки назначил Виталия Мутко вице-премьером. Повышение теперь уже бывший министр спорта заслужил, несмотря на многочисленные скандалы, в том числе и международные, провалы российских спортсменов на соревнованиях и претензии в качестве управления ему вверенным направлением.

Оформленные в среду перестановках были, фактически, объявлены заранее — крайне редкий для современной российской управленческой традиции случай. Владимир Путин на прошлой неделе на форуме «Россия — спортивная держава» предложил закрепить за одним вице-премьером кураторство спорта, молодежной политики и туризма. Тогда президент объяснил, что это очень близкие друг другу сферах.

Однако назначение на пост вице-премьера именно Виталия Мутко не было очевидным для всех шагом. Дело в том, что министр спорта оказался замешан в «допинговый скандал». В июле 2016 года, напомним, был опубликован доклад Ричарда Макларена, который был назначен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для расследования систематического применения допинга российскими спортсменами. В документе говорится о том, что в России при активной поддержке федеральных властей создана не только система поощрения применения запрещенных препаратов, но и отработана схема сокрытия нарушений, включающая в себя массовую подмену проб мочи и крови российских спортсменов.

Посещение Антидопингового центра в Сочи. 2013 Фото: Минспорта РФ

В докладе прямо указывалось на то, что Виталий Мутко не просто был в курсе происходящего, но и «оказывал влияние» на манипуляции с анализами.

Хотя олимпийскую сборную России и не удалось полностью снять с соревнований в Рио, отдельные федерации все-таки отказались пропускать некоторых спортсменов, а, например, сборная по легкой атлетике не поехала на Олимпиаду в Бразилию в полном составе. Также не были допущены до соревнований российские паралимпийцы.

Летом говорили даже о предстоящей отставке Мутко как способе примирения российских властей с международной спортивной бюрократией. Но была избрана другая стратегия.

На пост министра спорта был назначен Павел Колобков, который до последнего дня в ранге заместителя министра отвечал в том числе за «выработку и реализацию государственной политики в сфере международного сотрудничества». Но еще интереснее, что Колобков — сам знаменитый спортсмен, завоевавший в фехтовании шпагой золото на Олимпиаде в Сиднее. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, напомним, также занимался фехтованием, правда, рапирой — он свое золото вместе с командой ФРГ получил на Олимпиаде 1972 года.

Во время встречи с будущим министром Владимир Путин как бы невзначай уточнил у Колобкова, в каком виде спорта тот был чемпионом и, получив ответ, отметил, что это поможет ему «в текущей работе и в контактах с международными спортивными организациями».

Встреча Владимира Путина и Дмитрия Медведева с Павлом Колобковым Фото: kremlin.ru

А Виталий Мутко в кресле вице-премьера будет не так заметен для иностранных партнеров, зато, при должном аппаратном мастерстве, сможет не потерять контроль над Министерством спорта. А в умении Мутко решать проблемы мало кто сомневается.

Виталий Мутков знаком с Владимиром Путиным еще со времен совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга, где он занимался социальными вопросами. В 1997–2003 гг. Мутко был президентом петербургского футбольного клуба «Зенит», потом он возглавлял Российскую футбольную премьер-лигу и Российский футбольный союз, а параллельно был сначала представителем мэрии Санкт-Петербурга в Совете Федерации, а с 2008 года — министром спорта. При президенте Медведеве работой Мутко были недовольны даже Генпрокуратура и Счетная палата, но министр смог отбить все атаки на ведомство и сохранил свой пост. Сейчас Мутко один из «долгожителей» федерального правительства. При этом, пока он возглавлял Минспорта, бюджет ведомства вырос с 22,9 млрд в 2008 году до 253,6 млрд в 2014.