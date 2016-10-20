Англоязычные СМИ сдержанно обсуждают ситуацию по итогам встречи «нормандской четверки», которая прошла в среду в Берлине. Хотя встреча была, в первую очередь, посвящена урегулированию конфликта на востоке Украины, многие комментаторы пытаются использовать это событие как повод, чтобы поговорить об отношениях между Россией и Западом.

Bloomberg отмечает общую суматошность контекста, в котором состоялись берлинские переговоры. Сама встреча была объявлена торопливо, сразу после того, как была приостановлена российская бомбардировка Алеппо. Эта пауза, в свою очередь, была объявлена после того, как на Западе заговорили про карательные меры.

Любая встреча с Путиным на высшем уровне, оговаривают авторы, - это значимое событие, особенно с учетом ухудшения отношений между Россией и Западом, в том числе с учетом (отрицаемых) попыток России повлиять на исход американских президентских выборов в пользу республиканского номинанта Дональда Трампа. Кроме того, значим сам факт организации встречи по украинскому кризису, который теперь оказался в тени сирийской войны.

Впрочем, и сам Bloomberg не задерживает внимание на украинском кризисе, а продолжает рассуждать про сирийский конфликт и российско-западные отношения. Западные союзники, пишут авторы, в целом сходятся на том, что если бомбардировка Алеппо продолжится, то нужно принять в отношении России карательные меры, но какими должны быть эти меры, консенсуса пока нет. Например, Британия хочет ужесточить санкции против России, а Италия возражает против дополнительного ужесточения. В любом случае, такие решения, скорее всего, придется отложить до избрания нового президента США.

Переговоры с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом по урегулированию сирийского конфликта. Берлин, 20 октября 2016 Фото: kremlin.ru

Если на американских президентских выборах, объясняют авторы, победит Хиллари Клинтон (а сейчас она уверенно лидирует в рейтингах), то, вероятно, внешняя политика США станет более экспансивной, чем политика нынешней администрации. По крайней мере, Клинтон уже пообещала «противостоять России» в случае избрания.

Financial Times пишет, что «нормандская четверка» по итогам встречи решила подготовить план по воплощению миротворческого проекта на Украине, однако некоторые вопросы по-прежнему остались открытыми, и это, в первую очередь, касается разногласий между Москвой и Киевом. При этом все участники сошлись на том, что минские соглашения, подписанные двадцать месяцев назад, остаются единственной основой для урегулирования ситуации, несмотря на то, что и Украина, и Россия до сих пор не выполнили все свои обязательства по этим соглашениям.

После встречи, отмечает автор, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чудесного прорыва на встрече не произошло, но все равно попытаться стоило. Тем самым она подтвердила свой прогноз, сделанный еще до переговоров. Впрочем, она также отметила, что согласование дальнейших действий, которые в ноябре будут детализированы на переговорах министров иностранных дел, - это несомненное достижение.

Переговоры по Украине состоялись после годового перерыва, потому что Меркель долгое время настаивала на том, что, пока не будут достигнуты успехи в рамках уже имеющейся договоренности, устраивать новую встречу не имеет смысла, объясняет FT. Успешность, в частности, определялась как прекращение регулярных столкновений между сепаратистами и киевскими силами. Тем не менее, теперь Меркель передумала и решила устроить встречу. Вероятно, это было вызвано желанием показать пророссийским политикам в Германии и в других странах ЕС, что она продолжает поддерживать с Россией диалог.