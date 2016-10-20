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20 октября 2016, 09:02
биология
Максим Руссо

Мыши чувствуют боль своих соседей

Pixabay

О неожиданном открытии сообщает статья, опубликованная журналом Science Advances. Ученые обнаружили, что у мышей повышается чувствительность к боли, если боль чувствуют их соседи. Здоровые мыши, живущие в одной комнате с мышами, испытывающими боль, оказываются на 68% более чувствительными к боли сами, независимо от уровня стресса.

Это факт был обнаружен случайно. В лаборатории Орегонского университета здоровья и науки (Oregon Health & Science University), которой руководит Андрей Рябинин, исследовали явления, связанные с алкоголизмом, в частности один из симптомов отмены при алкоголизме – повышение болевой чувствительности. Чтобы определить, послужат ли мыши надежной моделью для исследования, надо было доказать, что и у них при отсутствии доступа к ставшему привычным алкоголю возникает это явление. Чувствительность к боли измеряли, раздражая лапки мышей особой щеточкой и окуная их хвосты в горячую воду.

Сначала ученые не обнаружили никакой разницы в чувствительности к боли у мышей из экспериментальной и контрольной группы. Но они решили провести еще один эксперимент, расположив контрольную группу мышей в другом помещении. Итоги сразу же изменились. Теперь у мышей, переживавших синдром отмены, чувствительность к боли была значительно выше, чем у мышей, не испытывавших привязанности к этанолу.

Тогда бы проведен еще один эксперимент. Экспериментальную и контрольную группу мышей вновь расположили в одной комнате. У мышей вызывали болевые ощущения двумя новыми способами: при помощи инъекции провоцировали воспаление одной из лап, а также вызывали синдром отмены морфины. С контрольной группой этого не проделывали, но в ней у мышей чувствительность к боли возросла на 68 %. В результате ученым пришлось сделать вывод, что мыши из контрольной группы каким-то образом ощущают боль других мышей, если находятся с ними в одном помещении.

Исследователи проверили также, не возрастает ли чувствительность мышей к боли из-за стресса. Для этого проводили стандартный тест к уровню стресса, который определяется по готовности мышей исследовать открытую приподнятую платформу. Но мыши, живущие рядом с испытывающими боль соседями, выполняли это с той же готовностью, что и мыши, размещенные в отдельной комнате. Так что связи между болевой чувствительностью и стрессом не обнаружилось.

В предыдущих исследованиях подобный эффект “передачи боли” наблюдался, если мыши могли видеть друг друга. Но в данном случае мыши, хотя и находились в одном помещении, видеть соседей не могли. Тогда у ученых возникла гипотеза, что мыши приобретают повышенную чувствительность к боли, ощущая запах своих страдающих соседей. Для проверки этого, они перенесли опилки из клеток с мышами, испытывающими боль, в клетки, находившиеся в другой комнате. И у их обитателей действительно сразу повысилась болевая чувствительность.

Полученный Андреем Рябининым и его коллегами результат имеет большое значение. В случае его подтверждения необходимо будет изменить методику всех исследований, связанных с чувствительностью к боли. До сих пор в подобных экспериментах не придавали значения тому, где находятся мыши из контрольной группы. Часто их располагали в той же комнате и даже в соседних клетках. Поскольку, как теперь выясняется, боль соседей могла влиять на них, результаты экспериментов оказывались искажены.

Андрей Рябинин говорит, что пока слишком рано говорить о наличии подобного явления у людей. Хотя отдельные данные, свидетельствующие об этом, уже есть. Например, повышается чувствительность к боли у мужей или жен пациентов, страдающих хроническими болями. Это обычно объясняют повышенными уровнем стресса у родных больного, но обнаруженный теперь эффект позволяет предложить и другое объяснение.

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