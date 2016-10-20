Новость дня

Депутаты Всеволожского района Ленинградской области 20 октября единогласно утвердили экс-главу комитета государственного заказа Ленобласти Андрея Низовского на посту главы районной администрации. Накануне кандидатуру Низовского на пост главы администрации в ходе закрытого заседания выбрала из четырех претендентов конкурсная комиссия.

Пост главы района освободился после избрания Владимира Драчева депутатом Госдумы. Кандидатуру Низовского в руководство «очень сложного», по словам губернатора, Всеволожского района присмотрел сам глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, Низовский, благодаря руководству таким сложным комитетом, «знает структуру всего правительства, каждый кабинет, и кто чем дышит», а также бывает во Всеволожске, где расположена дача его родителей, а значит, в курсе местных проблем.

Антиновость дня

В результате пожара на Окской птицефабрике в Рязанском районе Рязанской области погибли почти 50 тысяч кур-несушек, сообщили в пресс-службе администрации района. Пожар произошел примерно в 20:30, площадь возгорания — 600 квадратных метров.

Огонь пожарным удалось потушить достаточно быстро — уже к 21:44 пожар был ликвидирован, однако из-за сильного задымления погибла большая часть находившейся в здании птицы. Люди не пострадали, всего в тушении пожара принимали участие 24 человека и 8 пожарных автомобилей.

Непонятная новость дня

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил подготовить поправки в региональное законодательство о порядке приема на работу людей с ограниченными возможностями. «Нужно вовлекать инвалидов в полноценную жизнь», — сказал Дюмин на совещании в областном правительстве. Соответствующее предложение будет направлено в Тульскую областную думу.

Люди с ограниченными возможностями / pixabay.com

Инициатором внесения поправок выступила заместитель председателя правительства области Марина Левина. По ее словам, работодатели уклоняются от трудоустройства людей с ограниченным возможностями из-за несовершенства регионального законодательства. «Одной из причин является тот факт, что в соответствии с законом Тульской области "О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов" выполнением квоты является создание или выделение рабочего места, а не факт трудоустройства инвалида. Данная ситуация позволяет работодателю фактически уклониться от трудоустройства инвалидов, при формальном соблюдении требований закона», — сказала Левина.

Ассорти

Министром сельского хозяйства Крыма назначен Андрей Рюмшин, ранее работавший заместителем главы этого ведомства. «У министерства и министра очень много задач: первая — завершить сельскохозяйственный год, вторая, но не менее важная задача — освоение бюджетных средств по экономически значимым региональным программам, общая сумма на сегодняшний день составляет порядка 2,8 млрд рублей. Это первоочередные задачи, с которыми в ближайшее время необходимо справиться», — сказал крымский вице-премьер Юрий Гоцанюк, представляя Рюмшина коллективу Минсельхоза республики.

Кандидату сельскохозяйственных наук Андрею Рюмшину 52 года. Замминистра работает с апреля 2016-го. Предыдущий министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко покинул должность, которую он занимал восемь месяцев, в связи с переводом на работу в Москве.

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Власти Брянска не согласовали проведение в городе гей-парада и ЛГБТ-митинга, сообщили в горадминистрации в четверг. «Заявки рассмотрены, проведение акций не согласовано. Причина — невозможность защитить несовершеннолетних от информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщили в администрации.

Дело в том, что на заявленном представителями ЛГБТ-сообщества маршруте находится несколько детских учреждений. Таким образом, проведение мероприятия нарушает положения ряда федеральных законов, в том числе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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Более 400 мусорных свалок в Якутии не соответствуют стандартам, организация официальных мест размещения отходов требует серьезных финансовых затрат. «На территории Якутии расположено 471 место размещения отходов, из них только 12 объектов отвечают всем требованиям и внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов», — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

Мусорная свалка в Якутии / yakytia.info

По предварительным расчетам на организацию мусорных полигонов, отвечающих всем требованиям, необходимо порядка 17 млрд рублей. В настоящее время министерство готовит конкурсную документацию для отбора единого регионального оператора по переработке мусора.