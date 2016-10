Топ новостей 20 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Виталия Мутко представили правительству в качестве вице-премьера, в Сирии началась гуманитарная пауза, Роскосмос и Европейское космическое агентство рассказали о проблемах при посадке «Скиапарелли» на Марс.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства представил Виталия Мутко в новой должности вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике. Выступление Медведева началось со знаменитой фразы из речи Мутко: «Ну что. Как некоторые мои коллеги говорят: лет ми спик фром май харт ин рашен».

Россия продлила гуманитарную паузу в Сирии еще на три дня. Как пояснил представитель ООН Ян Эгеллан, гуманитарная пауза будет действовать четыре дня, начиная с 20 октября, по 11 часов в день.

Демонстрационный посадочный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli) российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» прекратил передачу данных на последних стадиях посадки на Марс. Согласно телеметрии, полученной с модуля, аппарат успешно вошел в атмосферу Марса, раскрыл парашют и сбросил тепловой щит. Однако сразу после отстрела парашюта произошло отклонение показателей: тормозные двигатели включились только на три секунды, что гораздо меньше необходимого. Никакой иной информации с аппарата непосредственно после его посадки получено не было.

