Топ новостей 20 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Виталия Мутко представили правительству в качестве вице-премьера, в Сирии началась гуманитарная пауза, Роскосмос и Европейское космическое агентство рассказали о проблемах при посадке «Скиапарелли» на Марс.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства представил Виталия Мутко в новой должности вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике. Выступление Медведева началось со знаменитой фразы из речи Мутко: «Ну что. Как некоторые мои коллеги говорят: лет ми спик фром май харт ин рашен».

Пропускной пункт рядом с г. Алеппо, Сирия / syria.mil.ru

Россия продлила гуманитарную паузу в Сирии еще на три дня. Как пояснил представитель ООН Ян Эгеллан, гуманитарная пауза будет действовать четыре дня, начиная с 20 октября, по 11 часов в день.

Переговоры по Сирии отражают ситуацию, когда Запад не способен добиться своего, не может обойти Россию, но не отказывается от своих целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2016 г.

Демонстрационный посадочный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli) российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» прекратил передачу данных на последних стадиях посадки на Марс. Согласно телеметрии, полученной с модуля, аппарат успешно вошел в атмосферу Марса, раскрыл парашют и сбросил тепловой щит. Однако сразу после отстрела парашюта произошло отклонение показателей: тормозные двигатели включились только на три секунды, что гораздо меньше необходимого. Никакой иной информации с аппарата непосредственно после его посадки получено не было.

Российское министерство экономического развития (МЭР) подготовило для кабмина первый долгосрочный (до 2035 года) макропрогноз по социально-экономическому развитию страны. Судя по данным прогноза МЭР, ведомство ожидает сохранения стагнации и низких цен на нефть, а также сокращения населения и незначительного роста заработных плат. В документе говорится, что до 2035 года ежегодные темпы роста промышленного производства не смогут превысить 2%, в 2025 году достигнут лишь 1,9%, а в 2035 году снизятся до 1,7%.

Российскую экономику ждут 20 лет застоя: pic.twitter.com/OHMoaz1d3y — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 20 октября 2016 г.

А ещё смешно: Путин вчера поручил правительству обеспечить экономрост, а правительство прогнозирует 20 лет стагнации https://t.co/ljSObqjQdW — Alexey Navalny (@navalny) 20 октября 2016 г.

В свободном мире, когда правительство говорит, что 20 лет будет плохо оно уходит в отставку. В России же, собирают деньги на памятник Путину — Сталингулаг (@StalinGulag) 20 октября 2016 г.

В. Путин. Беседа с канцлером Германии А. Меркель. Помощник Президента Ю. Ушаков и министр иностранных дел С. Лавров.

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях по конфликту на юго-востоке Украины, достигнутых в ходе встречи «нормандской четверки» в Берлине: «Первое. Это касается выполнения минских соглашений. Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям».

Впервые за последние 16 лет США потребовали созыва Специальной проверочной комиссии по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), обвинив Россию в его нарушении.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить факты распространения жвачки с наркосодержащими веществами на территории школ ряде регионов страны. «Поступили сообщения, что в крупных городах раздаются жвачки с наркотиками, мы тоже направили обращение в МВД с тем, чтобы уточнить этот факт и не оставить его без внимания», — сказала глава комитета Тамара Плетнева во время его заседания.

Народный депутат от партии «Батькивщина» Надежда Савченко со скандалом покинула заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Своим уходом она сорвала кворум по ряду обсуждаемых вопросов. В частности, размер военного бюджета на следующий год и вопрос о расширении списка санкций против России.

Компьютер / pixabay.com

Американская корпорация Apple выпускает новые компьютеры Mac и уже занялась рассылкой приглашений на вторую осеннюю презентацию, посвященную этому событию. Мероприятие пройдет 27 октября в 20:00 по московскому времени.

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, как они относятся к назначению Мутко вице-премьером. Большинство респондентов ответили фразой из басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…».