Топ новостей 20 октября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Виталия Мутко представили правительству в качестве вице-премьера, в Сирии началась гуманитарная пауза, Роскосмос и Европейское космическое агентство рассказали о проблемах при посадке «Скиапарелли» на Марс.
Медведев представил Мутко кабмину мемом на английском
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства представил Виталия Мутко в новой должности вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике. Выступление Медведева началось со знаменитой фразы из речи Мутко: «Ну что. Как некоторые мои коллеги говорят: лет ми спик фром май харт ин рашен».
Константин Эггерт: "В России не существует понятия "репутация"https://t.co/OyiSbLNqYZ pic.twitter.com/MBGLskvN9n— DW (на русском) (@dw_russian) 20 октября 2016 г.
#Сборная падает#Мутко растет#Гармония https://t.co/xSu9lzt6k7— Андрей Ильницкий (@amicableru) 20 октября 2016 г.
Россия продлила гуманитарную паузу в Алеппо на три дня
Россия продлила гуманитарную паузу в Сирии еще на три дня. Как пояснил представитель ООН Ян Эгеллан, гуманитарная пауза будет действовать четыре дня, начиная с 20 октября, по 11 часов в день.
Переговоры по Сирии отражают ситуацию, когда Запад не способен добиться своего, не может обойти Россию, но не отказывается от своих целей.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2016 г.
В ЕКА рассказали о неполадках при посадке «Скиапарелли» на Марс
Демонстрационный посадочный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli) российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» прекратил передачу данных на последних стадиях посадки на Марс. Согласно телеметрии, полученной с модуля, аппарат успешно вошел в атмосферу Марса, раскрыл парашют и сбросил тепловой щит. Однако сразу после отстрела парашюта произошло отклонение показателей: тормозные двигатели включились только на три секунды, что гораздо меньше необходимого. Никакой иной информации с аппарата непосредственно после его посадки получено не было.
Press release: #ExoMars #Schiaparelli descent data decoding underway https://t.co/feJfPnTI5A pic.twitter.com/Cab1FQCVAa— ESA (@esa) 20 октября 2016 г.
Replay of this morning's media briefing on the status of #ExoMars is available here: https://t.co/LvJ9fWW8wr pic.twitter.com/lKg2jLaDkU— ESA (@esa) 20 октября 2016 г.
Минэкономразвития составило неутешительный прогноз до 2035 года
Российское министерство экономического развития (МЭР) подготовило для кабмина первый долгосрочный (до 2035 года) макропрогноз по социально-экономическому развитию страны. Судя по данным прогноза МЭР, ведомство ожидает сохранения стагнации и низких цен на нефть, а также сокращения населения и незначительного роста заработных плат. В документе говорится, что до 2035 года ежегодные темпы роста промышленного производства не смогут превысить 2%, в 2025 году достигнут лишь 1,9%, а в 2035 году снизятся до 1,7%.
Российскую экономику ждут 20 лет застоя: pic.twitter.com/OHMoaz1d3y— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 20 октября 2016 г.
А ещё смешно: Путин вчера поручил правительству обеспечить экономрост, а правительство прогнозирует 20 лет стагнации https://t.co/ljSObqjQdW— Alexey Navalny (@navalny) 20 октября 2016 г.
В свободном мире, когда правительство говорит, что 20 лет будет плохо оно уходит в отставку. В России же, собирают деньги на памятник Путину— Сталингулаг (@StalinGulag) 20 октября 2016 г.
Путин рассказал о договоренности «нормандской четверки» по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях по конфликту на юго-востоке Украины, достигнутых в ходе встречи «нормандской четверки» в Берлине: «Первое. Это касается выполнения минских соглашений. Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям».
СМИ сообщили о созыве первой за 16 лет встречи США с Россией по ракетам
Впервые за последние 16 лет США потребовали созыва Специальной проверочной комиссии по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), обвинив Россию в его нарушении.
Депутаты попросили МВД проверить сообщения о жвачке с наркотиками в школах
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить факты распространения жвачки с наркосодержащими веществами на территории школ ряде регионов страны. «Поступили сообщения, что в крупных городах раздаются жвачки с наркотиками, мы тоже направили обращение в МВД с тем, чтобы уточнить этот факт и не оставить его без внимания», — сказала глава комитета Тамара Плетнева во время его заседания.
Савченко сорвала обсуждение в Раде военного бюджета и антироссийских санкций
Народный депутат от партии «Батькивщина» Надежда Савченко со скандалом покинула заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Своим уходом она сорвала кворум по ряду обсуждаемых вопросов. В частности, размер военного бюджета на следующий год и вопрос о расширении списка санкций против России.
Apple разослала приглашения на презентацию новых Mac
Американская корпорация Apple выпускает новые компьютеры Mac и уже занялась рассылкой приглашений на вторую осеннюю презентацию, посвященную этому событию. Мероприятие пройдет 27 октября в 20:00 по московскому времени.
Читатели «Полит.ру» не ждут перемен после нового назначения Мутко
В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, как они относятся к назначению Мутко вице-премьером. Большинство респондентов ответили фразой из басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…».
#Ёлкин эбаут нью номинейшн. Смотрите другие карикатуры на сайте Радио Свобода.https://t.co/wbxb7ZTmoW pic.twitter.com/7TttxbqKgM— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 20 октября 2016 г.
Новым Министром Культуры назначат— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 19 октября 2016 г.