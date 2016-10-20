В среду западное информационное агентство Bloomberg опубликовало статью, согласно которой Банк России предупредил о своей неспособности дальнейшего контроля над темпами инфляции. Регулятор объясняет это стремительно растущим разрывом доходов населения и исчезновением среднего класса. По последним данным, объем розничных продаж на текущий момент обвалился до минимального показателя за последний 21 месяц.

Эту взаимосвязь объяснил ведущий экономист «Ренессанс Капитала», а в прошлом советник Центробанка Олег Кузьмин, по его словам снижение численности представителей среднего класса негативно отразится на контроле инфляции, так как риски от налоговой политики выше. «Спрос будет более чувствителен к бюджетным решениям», — сказал он.

Старший аналитик Альпари Роман Ткачук подтвердил, что кризисные проблемы экономики и снижение реальных доходов населения действительно ведут к увеличению материального неравенства в России. «Наиболее тревожный момент — уменьшение доли "среднего класса" (по опросу Sberbank CIB доля россиян, относящих себя к среднему классу сейчас составляет 51% — сравните с 61% два года назад). Средний класс — основа экономики — гарантирует стабильное потребление товаров/услуг и наиболее социально устойчив. Благодаря ему, будущий спрос на товары народного потребления достаточно предсказуем (что важно для производителей).

Уменьшение среднего класса беспокоит и монетарные власти. Социальное неравенство ослабляет эластичность спроса по цене: бедные не имеют сбережений и доступа к кредитам, поэтому ориентируются на предметы первой необходимости. Фактически, этот класс крупные покупки совершает редко и не реагирует на изменения в экономике (к примеру, на снижение ставок и инфляции). Соответственно для Центробанка задача контроля над инфляцией усложняется. Мы не исключаем, что этот показатель в 2017-2018 годов может несколько превысить задаваемые ориентиры», — поделился мнением г-н Ткачук.

Завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая заметила, что информация, появившаяся в Bloomberg, должна была быть опубликована на сайте регулятора в среду, 19 октября, но этого так и не произошло: «Не думаю, что Банк России категорично будет утверждать полную невозможность контроля инфляции, ведь ценовая стабильность – это функционал центрального банка по закону.

Пока последние опубликованные данные не подтверждают опасения Банка России, который 12 и 10 октября отметил нисходящую траекторию инфляции в рамках базового сценария и замедление годовой инфляции в сентябре до 6,4%, что позволяет рассчитывать на ее снижение по итогам 2016 года до 5,5–6%, в том числе и на основании умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Отмечено сохранение проинфляционных ожиданий, но не указана их природа. Растущее неравенство, падение доходов и потребления формируют так называемую структурную, а не монетарную инфляцию и не относятся к компетенции и возможности воздействия Банка России.

Видимо, этим обусловлена осторожная позиция Банка России, который как бы дистанцируется от макроэкономических рисков и готов отвечать только за действенность своих инструментов (процентные ставки, рефинансирование банков, управление обменным курсом и прочее)», — сказала Алла Дворецкая.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков уверен, что Центральный банк лукавит, говоря, что не сможет сдерживать инфляцию, просто она будет падать такими темпами, на которые регулятор не рассчитывал. «Действительно абсолютное и относительное обнищание населения происходит такими темпами, что вымывается группа дорогих товаров, и инфляция приобретает уже минусовый характер. По-моему, позавчера Медведев сказал, что инфляция самая низкая за последние двадцать пять лет. Но это происходит именно потому, что, если понимать под инфляцией рост цен, то цены не растут, потому что мы покупаем все более дешевые и все менее качественные товары. Отсюда получается, что в ассортименте потребления физических лиц остаются самые дешевые товары. В этом смысле инфляция, конечно, падает.

Если мы посмотрим на денежно-кредитную политику, которую разрабатывал Центральный банк и основные положения этой политики, то там говорится о другом, о том, что банк не сможет контролировать инфляцию, если бюджет начнет производить незапланированные выплаты населению в условиях такого резкого обнищания. То есть если со стороны бюджета будет финансовая поддержка, то тогда получится новый приток денег, который Центробанк не сможет контролировать. В основных положениях его денежно-кредитной политики говорится именно об этом, что он не сможет контролировать, если со стороны бюджета будет поддержка малоимущих слоев населения.

То есть происходит подмена понятий, они утверждают, что Центробанк не сможет сдерживать инфляцию ввиду того, что отсутствует средний класс и так далее. Но ведь это как раз и говорит о том, что инфляция снижается такими темпами, что как раз запланировано было 4% к концу 2017 года, а может быть, что она даже раньше достигнет этого показателя», — считает эксперт академии Юрий Юденков.